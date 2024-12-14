Картон перед радиатором: работает ли метод и чем он опасен для машины

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Зимой многие водители стремятся ускорить прогрев двигателя, и одним из популярных методов остается установка картонной заслонки перед радиаторной решеткой. Этот способ действительно помогает быстрее прогреть мотор, но имеет как преимущества, так и риски, о которых предупреждают эксперты.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

Преимущества картонной заслонки

Картон частично блокирует поступление холодного воздуха под капот, сокращая время прогрева двигателя на 3-5 минут. Это особенно полезно в условиях низких температур, так как уменьшает количество холодных запусков, которые повышают износ деталей двигателя. Быстрое прогревание также способствует:

Уменьшению накопления влаги под капотом.

Более быстрому достижению оптимальной температуры моторным маслом, снижая потребность в его частой замене.

Этот метод эффективен только при исправной системе охлаждения, особенно термостате. Если система работает корректно, картонная заслонка может стать временным решением для суровой зимы.

Риски использования заслонки

Директор по сервису и запчастям компании "Авилон Легенда" Андрей Егармин отмечает, что установка картонной заслонки может нарушить воздушный поток, что приводит к перегреву двигателя.

Для современных автомобилей с продуманными системами охлаждения это вмешательство может стать причиной серьезных проблем:

Повреждение двигателя и деформация головки блока цилиндров. Сбой в работе системы охлаждения и коробки передач. Потеря гарантийного обслуживания для новых автомобилей. Эксперты подчеркивают, что современные автомобили адаптированы к различным климатическим условиям. Вмешательство в конструкцию машины, включая закрытие радиатора, может нарушить её изначально сбалансированную работу.

Альтернативы

Для более безопасного и эффективного прогрева двигателя специалисты рекомендуют использовать штатные решения:

Предпусковые подогреватели: помогают прогревать двигатель и салон без запуска мотора.

Автономные обогреватели: обеспечивают комфортную температуру независимо от внешних условий.

Использование картонной заслонки может быть полезным временным решением для ускорения прогрева двигателя, но этот метод требует внимательного контроля температуры и исправности системы охлаждения. Однако для современных автомобилей безопаснее применять штатные устройства, специально разработанные для эксплуатации в холодное время года.

Уточнения

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.



