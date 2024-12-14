Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повторное заваривание чая: что важно знать о пакетиках
Как часто стоит употреблять тёмный шоколад для здоровья?
Как избавиться от перхоти на голове у мужчин
Не спешите в спортзал! Когда и как начинать тренироваться после простуды
Зарубежные компании, ушедшие с российского рынка, потеряли значительные суммы
Четыре надоевших оттенков для гостиной — дизайнеры считают, что они безнадежно устарели
Как водоросли помогают ленивцам скрываться от врагов
Новый взгляд на фаршированные яйца: оригинальный вкус
Уход KFC открывает новые возможности для Rostic's в России

Картон перед радиатором: работает ли метод и чем он опасен для машины

2:37
Авто

Зимой многие водители стремятся ускорить прогрев двигателя, и одним из популярных методов остается установка картонной заслонки перед радиаторной решеткой. Этот способ действительно помогает быстрее прогреть мотор, но имеет как преимущества, так и риски, о которых предупреждают эксперты.

Засыпанный снегом автомобиль
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засыпанный снегом автомобиль

Преимущества картонной заслонки

Картон частично блокирует поступление холодного воздуха под капот, сокращая время прогрева двигателя на 3-5 минут. Это особенно полезно в условиях низких температур, так как уменьшает количество холодных запусков, которые повышают износ деталей двигателя. Быстрое прогревание также способствует:

  • Уменьшению накопления влаги под капотом.
  • Более быстрому достижению оптимальной температуры моторным маслом, снижая потребность в его частой замене.
    Этот метод эффективен только при исправной системе охлаждения, особенно термостате. Если система работает корректно, картонная заслонка может стать временным решением для суровой зимы.

Риски использования заслонки

Директор по сервису и запчастям компании "Авилон Легенда" Андрей Егармин отмечает, что установка картонной заслонки может нарушить воздушный поток, что приводит к перегреву двигателя.

Для современных автомобилей с продуманными системами охлаждения это вмешательство может стать причиной серьезных проблем:

  1. Повреждение двигателя и деформация головки блока цилиндров.
  2. Сбой в работе системы охлаждения и коробки передач.
  3. Потеря гарантийного обслуживания для новых автомобилей.
  4. Эксперты подчеркивают, что современные автомобили адаптированы к различным климатическим условиям.
  5. Вмешательство в конструкцию машины, включая закрытие радиатора, может нарушить её изначально сбалансированную работу.

Альтернативы

Для более безопасного и эффективного прогрева двигателя специалисты рекомендуют использовать штатные решения:

  • Предпусковые подогреватели: помогают прогревать двигатель и салон без запуска мотора.
  • Автономные обогреватели: обеспечивают комфортную температуру независимо от внешних условий.

Использование картонной заслонки может быть полезным временным решением для ускорения прогрева двигателя, но этот метод требует внимательного контроля температуры и исправности системы охлаждения. Однако для современных автомобилей безопаснее применять штатные устройства, специально разработанные для эксплуатации в холодное время года.

Уточнения

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Последние материалы
Картон перед радиатором: работает ли метод и чем он опасен для машины
Уход KFC открывает новые возможности для Rostic's в России
В Госдуме готовят повторное предложение о 13-й пенсии для пенсионеров
Факт или вымысел: связь фантомных запахов с инсультом
Как отрастить волосы быстрее: секреты правильного ухода по мнению экспертов
Чего боятся личинки майского жука? Проверенные методы избавления от них
Мраморные пещеры: тысячи лет истории, созданные водой и временем
Ты не накачаешь мощные плечи без этого упражнения
Чем заменить картофель и майонез в шубе: секреты здорового варианта салата
Что на самом деле выделяется у бегемотов вместо пота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.