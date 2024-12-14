Картон перед радиатором: работает ли метод и чем он опасен для машины

Зимой многие водители стремятся ускорить прогрев двигателя, и одним из популярных методов остается установка картонной заслонки перед радиаторной решеткой. Этот способ действительно помогает быстрее прогреть мотор, но имеет как преимущества, так и риски, о которых предупреждают эксперты.
Картон частично блокирует поступление холодного воздуха под капот, сокращая время прогрева двигателя на 3-5 минут. Это особенно полезно в условиях низких температур, так как уменьшает количество холодных запусков, которые повышают износ деталей двигателя. Быстрое прогревание также способствует:
Директор по сервису и запчастям компании "Авилон Легенда" Андрей Егармин отмечает, что установка картонной заслонки может нарушить воздушный поток, что приводит к перегреву двигателя.
Для современных автомобилей с продуманными системами охлаждения это вмешательство может стать причиной серьезных проблем:
Для более безопасного и эффективного прогрева двигателя специалисты рекомендуют использовать штатные решения:
Использование картонной заслонки может быть полезным временным решением для ускорения прогрева двигателя, но этот метод требует внимательного контроля температуры и исправности системы охлаждения. Однако для современных автомобилей безопаснее применять штатные устройства, специально разработанные для эксплуатации в холодное время года.
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.
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