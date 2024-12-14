Настоящие камеры вместо муляжей: как столица России борется с нарушителями

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В Москве больше не используют муляжи камер для фиксации нарушений ПДД. ЦОДД объясняет, что установка полноценных комплексов выгоднее и эффективнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера видеофиксации на автомобильной дороге

Почему отказались от муляжей

В некоторых регионах России до сих пор применяются "обманки", которые выглядят как настоящие камеры, но не фиксируют нарушений. Их цель — психологически повлиять на водителей, чтобы они соблюдали правила. Однако, как сообщают в ЦОДД, даже такие устройства требуют подключения к электросети и обслуживания, что делает их невыгодными по сравнению с полноценными системами фотовидеофиксации.

Преимущества настоящих камер

В Москве сейчас функционирует около 6 тыс. комплексов фотовидеофиксации — больше, чем в любом другом регионе России. Эти устройства не только фиксируют нарушения, но и постоянно обновляются для выполнения новых задач. Например, готовятся изменения, позволяющие выявлять автомобили без ОСАГО. Это делает такие системы более функциональными и полезными, чем устаревшие имитаторы.

Отказ от муляжей и переход на полноценные камеры улучшает контроль на дорогах и повышает эффективность работы городской инфраструктуры.

Уточнения

Камера безопасности дорожного движения — система, включающая камеру и устройство, автоматически определяющее нарушения правил дорожного движения, например, превышение автомобилем разрешённой на данном участке скорости проезда. Возможны различные варианты реализации в зависимости от типов фиксируемых нарушений.



