Давление в шинах зимой: как избежать серьёзных проблем

С наступлением зимы правильное давление в шинах становится жизненно важным для безопасного вождения.
Игнорирование этого аспекта может привести к серьёзным последствиям, начиная с ускоренного износа покрышек и заканчивая увеличением риска аварии.
Рассмотрим, как низкие и высокие показатели давления влияют на эксплуатацию автомобиля.
Зимой температура воздуха резко падает, и давление в шинах снижается. Например, если осенью шины были накачаны до 2 атмосфер при температуре +25 °C, то при -20 °C оно упадёт примерно до 1,6 атмосфер.
Это происходит из-за сжатия воздуха в холоде. При движении давление частично восстанавливается за счёт нагрева шин, но не до изначального уровня.
Недостаточное давление в шинах — наиболее распространённая проблема зимой. Она приводит к следующим последствиям:
В попытках компенсировать снижение давления из-за мороза водители часто перекачивают шины. Это приводит к другим проблемам:
Зимой недостаточное давление представляет куда большую опасность, чем избыточное. На скользкой дороге каждая ошибка может стать фатальной.
Поддержание оптимального давления в шинах не только продлевает срок их службы, но и снижает риск аварийных ситуаций.