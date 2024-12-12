Секреты безопасного обгона: советы для водителей

Обгон на трассе — манёвр, требующий максимальной внимательности и точного соблюдения ПДД.

Ошибка при обгоне может обернуться штрафом или даже лишением прав. Разберёмся, как правильно действовать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Что такое обгон и опережение

Согласно ПДД, обгон — это выезд на полосу встречного движения с целью обойти попутный транспорт.

Если же водитель просто перемещается в пределах своей полосы или использует многополосное движение в одном направлении, это называется опережением.

Обгон категорически запрещён:

Если водитель спереди уже начал обгон или включил поворотник для манёвра.

Если сзади автомобиль приступил к обгону и находится на встречной полосе.

При наличии сплошной разметки или знаков, запрещающих выезд на встречную полосу.

Мифы и правда о "двойном обгоне"

Многие путают понятие "двойного обгона". На самом деле, это не просто обгон нескольких автомобилей подряд. "Двойной обгон" возникает, когда несколько машин одновременно выезжают на встречную полосу, пытаясь обогнать друг друга.

С 2024 года движение "паровозиком" перестали считать "двойным обгоном", но некоторые инспекторы всё ещё трактуют это по-старому.

Если суд докажет факт "двойного обгона", наказание будет серьёзным:

Штраф до 5000 рублей — за несоблюдение манёвра.

Лишение прав на срок 4–6 месяцев по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

Как защититься в суде

Если вас обвиняют в нарушении правил обгона, действуйте следующим образом:

Используйте видеорегистратор : запись станет вашим главным доказательством того, что вы не создавали угрозы на дороге.

: запись станет вашим главным доказательством того, что вы не создавали угрозы на дороге. Ссылайтесь на уличные камеры : их данные часто помогают подтвердить, что манёвр был выполнен в рамках закона.

: их данные часто помогают подтвердить, что манёвр был выполнен в рамках закона. Доказывайте невиновность: укажите, что не пытались обогнать машину, которая уже была на встречной полосе.

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