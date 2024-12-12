Как не стать жертвой автоподставы: советы водителям

Автоподставы — одна из самых распространённых схем мошенничества на дорогах России. Несмотря на развитие технологий, злоумышленники продолжают использовать "классику жанра", ловко манипулируя ситуацией.

По данным исследования "Ренессанс страхование" и "Автокод", каждый четвертый водитель (24%) сталкивался с подобными схемами. Разберём самую популярную из них и расскажем, как не стать жертвой.

Резкое торможение: суть схемы

Самая частая автоподстава (76%) — это резкое торможение автомобиля перед вами. Вот как это происходит:

Мошенник перестраивается перед вашим авто, делая это максимально неожиданно.

Затем он резко тормозит. Иногда используется ручной тормоз, чтобы стоп-сигналы не загорелись.

Вы не успеваете среагировать, и происходит столкновение.

После аварии мошенники настаивают на вашей вине, ссылаясь на несоблюдение дистанции. Даже при наличии доказательств, доказать обратное бывает сложно: инспектор, как правило, на стороне того, кто ехал впереди.

Как избежать такой ситуации

Соблюдайте дистанцию. Это первое и главное правило. Держитесь на безопасном расстоянии от впереди идущего автомобиля, особенно в условиях плотного трафика.

Будьте внимательны. Оценивайте поведение других водителей, особенно тех, кто перестраивается резко или подозрительно часто.

Установите видеорегистратор. Это устройство может стать вашим главным доказательством в спорной ситуации.

Штрафы и ответственность

К сожалению, в большинстве случаев виновным в таких ДТП признают именно вас. Согласно ч.1 ст.12.15 КоАП РФ, нарушение безопасной дистанции наказывается штрафом в 1500 рублей.

Однако наличие видеозаписи и внимательный подход к делу могут изменить исход ситуации.