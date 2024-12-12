Как не стать жертвой автоподставы: советы водителям

Автоподставы — одна из самых распространённых схем мошенничества на дорогах России. Несмотря на развитие технологий, злоумышленники продолжают использовать "классику жанра", ловко манипулируя ситуацией.
По данным исследования "Ренессанс страхование" и "Автокод", каждый четвертый водитель (24%) сталкивался с подобными схемами. Разберём самую популярную из них и расскажем, как не стать жертвой.
Резкое торможение: суть схемы
Самая частая автоподстава (76%) — это резкое торможение автомобиля перед вами. Вот как это происходит:
После аварии мошенники настаивают на вашей вине, ссылаясь на несоблюдение дистанции. Даже при наличии доказательств, доказать обратное бывает сложно: инспектор, как правило, на стороне того, кто ехал впереди.
Как избежать такой ситуации
Штрафы и ответственность
К сожалению, в большинстве случаев виновным в таких ДТП признают именно вас. Согласно ч.1 ст.12.15 КоАП РФ, нарушение безопасной дистанции наказывается штрафом в 1500 рублей.
Однако наличие видеозаписи и внимательный подход к делу могут изменить исход ситуации.