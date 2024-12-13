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Реальный пробег авто больше не секрет: пробег автомобиля под полным контролем

2:01
Авто

Согласно данным, представленным на мероприятии AUTOSTAT Analytic Day, около 90% продавцов подержанных автомобилей в России прибегают к скручиванию пробега. Об этом сообщил управляющий директор Систем электронных паспортов (СЭП) Борис Ионов. Организация предлагает решить эту проблему с помощью новых цифровых сервисов и портала СЭП.

пробег
Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пробег

Как работает система фиксации пробега

Одним из ключевых решений, предложенных СЭП, является динамическое накопление информации о пробеге автомобиля в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). Данные будут регулярно фиксироваться в течение жизненного цикла машины — на станциях техобслуживания, при шиномонтаже и оформлении страховок. Любая попытка изменения одометра станет очевидной благодаря прозрачной системе записи.

Для успешной реализации этой инициативы необходимо законодательно обязать организации, работающие с транспортными средствами, вносить данные о пробеге в систему.

Тестирование и текущий статус

В тестовом режиме сервис уже функционирует. Некоторые дилерские центры на безвозмездной основе передают данные о пробегах автомобилей, которые поступают к ним на обслуживание. Взамен они получают доступ к аналогичной информации о других автомобилях.

С 1 декабря 2024 года СЭП запустила новый сервис, связанный с системой ГЛОНАСС. Теперь проверка данных об установке системы и актуализация информации проводятся в автоматическом режиме.

Другие цифровые решения

Андрей Мельников, руководитель отдела проектов СЭП, отметил, что организация активно разрабатывает дополнительные сервисы, которые будут полезны дилерам, импортёрам, продавцам и покупателям автомобилей. Часть из них уже внедрена, а другие находятся на стадии разработки.

Уточнения

Паспорт транспортного средства (ПТС) — документ, содержащий сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о собственнике, постановке на учёт и снятии с учёта.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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