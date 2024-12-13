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Простые шаги для решения проблемы с расходом масла

1:35
Авто

Повышенный расход моторного масла, который водители называют "масложором", нередко вызывает беспокойство. Многие считают, что при появлении этой проблемы капитального ремонта двигателя не избежать. Однако, по словам опытного моториста, существуют способы временно справиться с этой неприятностью и отложить серьёзные затраты.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Проверка уплотнителей и маслосъемных колпачков

Прежде всего, следует убедиться, что утечка масла не связана с износом уплотнителей или маслосъёмных колпачков. Если причина в них, проблему можно решить быстро и недорого, заменив изношенные детали.

Износ поршневой группы

В более возрастных автомобилях "масложор" часто связан с увеличением зазоров между цилиндрами и поршнями из-за естественного износа. Чтобы снизить расход масла, моторист рекомендует перейти на масло с большей вязкостью.

Выбор подходящего масла

Например, если вы используете масло 5W-30, можно попробовать перейти на 5W-40 или даже 10W-40, учитывая рекомендации производителя. Некоторые производители предлагают масла специально для двигателей с пробегом. В их составе есть добавки, продлевающие срок службы деталей двигателя.

Важно помнить: использование густого минерального масла для современных моторов, выпущенных за последние десятилетия, категорически не рекомендуется. Оно может оказаться несовместимым с конструкцией таких двигателей и усугубить проблему.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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