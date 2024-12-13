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Ремонтопригодность китайских машин: что нужно знать перед покупкой

1:27
Авто

Китайские автомобили всё активнее завоёвывают российский рынок, но с ростом популярности появляются и реальные отзывы владельцев о сложности эксплуатации и ремонта таких машин. Представитель профильного сервисного центра рассказал о распространённых трудностях, с которыми сталкиваются владельцы.

Автомобиль Geely
Фото: wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Geely

Проблемы с поиском запчастей

В отличие от машин других марок, для китайских автомобилей найти необходимые запчасти через каталоги производителей бывает непросто. Даже при наличии VIN-номера система иногда не выдаёт нужную деталь.

Запчасти для технического обслуживания — такие как фильтры, свечи или моторные масла — обычно доступны. А вот с кузовными деталями, оптикой или элементами интерьера ситуация гораздо сложнее. На авторазборах китайских машин пока мало, а заказывать такие детали у официальных дилеров долго и дорого.

Нюансы с мелкими деталями

Мелкие элементы, такие как болты, клипсы или уплотнители, зачастую приходится подбирать визуально. Это значительно усложняет процесс ремонта.

Рекомендации покупателям

Эксперты советуют учитывать не только внешний вид, мощность и стоимость китайских автомобилей, но и их ремонтопригодность. Важно заранее понимать, что ремонт машины может оказаться непростым и затратным.

Уточнения

Ремо́нт — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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