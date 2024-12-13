Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Балкон в стиле прованс: клумба с душистыми травами своими руками
Секреты ухода за патиссонами: как получить богатый урожай
Кожура цитрусовых: натуральное средство против вредителей
Джуд Лоу появился с женой и детьми на церемонии получения звезды на голливудской Аллее славы
Ели и сосны в горшках: как продлить жизнь вашим новогодним растениям
Врач Майорова объяснила, с чем ни в коем случае нельзя сочетать алкоголь
В России оценили возможность появления купюры в 10 тысяч рублей
Названы 5 фатальных ошибок в тренировках, которые ускоряют старение тела
Приготовьте ароматный и вкусный какао! Кулинарные советы

Эти методы помогут сохранить контроль над машиной зимой

2:22
Авто

Зимой безопасность на дорогах требует особого внимания. Эксперт "Авто.ру" Иван Ананьев рассказал "Российской газете" о ключевых правилах вождения в сложных погодных условиях. Его советы помогут избежать опасных ситуаций и сохранить контроль над автомобилем.

Автомобиль
Фото: pxhere.com
Автомобиль

Рекомендации по зимнему вождению:

  1. Плавное начало и остановка.
    Избегайте резких нажатий на газ или тормоз. Это может вызвать скольжение и потерю управления автомобилем. Начинайте движение и останавливайтесь плавно.
  2. Избегайте резких манёвров.
    Управляйте автомобилем предсказуемо для других участников движения. Всегда используйте поворотники при перестроении.
  3. Снижайте скорость.
    В условиях снегопада или тумана видимость ухудшается, а дорога становится скользкой. Будьте особенно внимательны на мостах и эстакадах, где чаще образуется гололёд.
  4. Увеличьте дистанцию.
    На зимней дороге тормозной путь увеличивается. Держите расстояние до других автомобилей в 1,5-2 раза больше обычного.
  5. Используйте правильное освещение.
    Включайте противотуманные фары только при плохой видимости, чтобы сделать ваш автомобиль заметным.
  6. Не обгоняйте при плохой видимости.
    Трудно правильно оценить расстояние до других автомобилей, а разгон на скользкой дороге может быть опасным.
  7. Ориентируйтесь на знаки.
    Если разметка плохо видна, используйте дорожные знаки или ориентируйтесь на примерную ширину полосы — около трёх метров.
  8. Старайтесь держать колёса на одинаковом покрытии.
    Разница в сцеплении между правыми и левыми колёсами может привести к заносу.
  9. Держите колёса прямо при разгоне и торможении.
    Это помогает избежать потери сцепления с дорогой.

Если погода ухудшилась

Эксперт рекомендует избегать поездок в сильный снегопад или метель. Если вы уже в пути, остановитесь в безопасном месте — на заправке, стоянке или в придорожном кафе — и переждите непогоду.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обезопасить себя и других участников дорожного движения даже в сложных условиях.

Уточнения

Снегопа́д — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снега, мелких кристаллов льда. Разновидность кратковременного и интенсивного снегопада, сопровождающегося шквалистым ветром, называют снежным зарядом. Рыхлый снег, выпадающий большими хлопьями, называют кижа или кить.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Россияне массово устремились в одну страну Европы
Туризм
Россияне массово устремились в одну страну Европы Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться Игорь Буккер Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ Дмитрий Плотников ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Последние материалы
Все ракеты достигли целей. Нерадостный итог для украинской энергетики в пятницу 13-го
Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей
Эти методы помогут сохранить контроль над машиной зимой
Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ
Пермское предприятие поставит 2000 высокотехнологичных кранов в год
На Луне обнаружена пещера, которая может помочь в колонизации
Этот вид спорта прокачает вашу память на максимум!
Собаки помогают в борьбе с лесными заболеваниями в Великобритании
В каком случае стоит подождать снижения цен на новостройки, а в каком лучше поторопиться
Простые шаги для плавного снижения веса перед праздниками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.