Эти методы помогут сохранить контроль над машиной зимой

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Зимой безопасность на дорогах требует особого внимания. Эксперт "Авто.ру" Иван Ананьев рассказал "Российской газете" о ключевых правилах вождения в сложных погодных условиях. Его советы помогут избежать опасных ситуаций и сохранить контроль над автомобилем.

Фото: pxhere.com Автомобиль

Рекомендации по зимнему вождению:

Плавное начало и остановка.

Избегайте резких нажатий на газ или тормоз. Это может вызвать скольжение и потерю управления автомобилем. Начинайте движение и останавливайтесь плавно. Избегайте резких манёвров.

Управляйте автомобилем предсказуемо для других участников движения. Всегда используйте поворотники при перестроении. Снижайте скорость.

В условиях снегопада или тумана видимость ухудшается, а дорога становится скользкой. Будьте особенно внимательны на мостах и эстакадах, где чаще образуется гололёд. Увеличьте дистанцию.

На зимней дороге тормозной путь увеличивается. Держите расстояние до других автомобилей в 1,5-2 раза больше обычного. Используйте правильное освещение.

Включайте противотуманные фары только при плохой видимости, чтобы сделать ваш автомобиль заметным. Не обгоняйте при плохой видимости.

Трудно правильно оценить расстояние до других автомобилей, а разгон на скользкой дороге может быть опасным. Ориентируйтесь на знаки.

Если разметка плохо видна, используйте дорожные знаки или ориентируйтесь на примерную ширину полосы — около трёх метров. Старайтесь держать колёса на одинаковом покрытии.

Разница в сцеплении между правыми и левыми колёсами может привести к заносу. Держите колёса прямо при разгоне и торможении.

Это помогает избежать потери сцепления с дорогой.

Если погода ухудшилась

Эксперт рекомендует избегать поездок в сильный снегопад или метель. Если вы уже в пути, остановитесь в безопасном месте — на заправке, стоянке или в придорожном кафе — и переждите непогоду.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете обезопасить себя и других участников дорожного движения даже в сложных условиях.

Уточнения

Снегопа́д — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снега, мелких кристаллов льда. Разновидность кратковременного и интенсивного снегопада, сопровождающегося шквалистым ветром, называют снежным зарядом. Рыхлый снег, выпадающий большими хлопьями, называют кижа или кить.



