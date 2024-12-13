Эти методы помогут сохранить контроль над машиной зимой

Зимой безопасность на дорогах требует особого внимания. Эксперт "Авто.ру" Иван Ананьев рассказал "Российской газете" о ключевых правилах вождения в сложных погодных условиях. Его советы помогут избежать опасных ситуаций и сохранить контроль над автомобилем.
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Автомобиль
Рекомендации по зимнему вождению:
Плавное начало и остановка. Избегайте резких нажатий на газ или тормоз. Это может вызвать скольжение и потерю управления автомобилем. Начинайте движение и останавливайтесь плавно.
Избегайте резких манёвров. Управляйте автомобилем предсказуемо для других участников движения. Всегда используйте поворотники при перестроении.
Снижайте скорость. В условиях снегопада или тумана видимость ухудшается, а дорога становится скользкой. Будьте особенно внимательны на мостах и эстакадах, где чаще образуется гололёд.
Увеличьте дистанцию. На зимней дороге тормозной путь увеличивается. Держите расстояние до других автомобилей в 1,5-2 раза больше обычного.
Используйте правильное освещение. Включайте противотуманные фары только при плохой видимости, чтобы сделать ваш автомобиль заметным.
Не обгоняйте при плохой видимости. Трудно правильно оценить расстояние до других автомобилей, а разгон на скользкой дороге может быть опасным.
Ориентируйтесь на знаки. Если разметка плохо видна, используйте дорожные знаки или ориентируйтесь на примерную ширину полосы — около трёх метров.
Старайтесь держать колёса на одинаковом покрытии. Разница в сцеплении между правыми и левыми колёсами может привести к заносу.
Держите колёса прямо при разгоне и торможении. Это помогает избежать потери сцепления с дорогой.
Если погода ухудшилась
Эксперт рекомендует избегать поездок в сильный снегопад или метель. Если вы уже в пути, остановитесь в безопасном месте — на заправке, стоянке или в придорожном кафе — и переждите непогоду.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обезопасить себя и других участников дорожного движения даже в сложных условиях.
Уточнения
Снегопа́д — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снега, мелких кристаллов льда. Разновидность кратковременного и интенсивного снегопада, сопровождающегося шквалистым ветром, называют снежным зарядом. Рыхлый снег, выпадающий большими хлопьями, называют кижа или кить.