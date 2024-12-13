Опасности поддельного масла и как избежать рисков для двигателя

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Главный технолог компании UPEC ("Юнайтед Петрокемикалс") Виктор Торосян рассказал, как определить, соответствует ли моторное масло заявленным характеристикам. Эксперт развеял популярные мифы и дал рекомендации, как защититься от подделок.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

Лабораторный анализ — единственный достоверный метод

Торосян подчёркивает: большинство способов проверки, которыми пользуются блогеры и автолюбители, не дают объективных результатов. Только лабораторные исследования позволяют точно определить, соответствует ли масло стандартам.

Почему нельзя доверять популярным методам

Цвет масла. Оттенок определяется пакетом присадок, используемых производителем, и не связан с подлинностью или качеством. Запах. Аромат может отличаться из-за добавления отдушек, что также не является показателем качества. Вязкость. Этот параметр зависит от температуры и индекса вязкости, и даже масла одного бренда могут слегка отличаться в пределах нормы.

Риски использования подделок

С уходом с российского рынка ряда иностранных брендов увеличилось количество поддельной продукции. Поддельные масла особенно опасны для современных двигателей, требующих строгого соответствия характеристикам. Использование таких масел может привести к серьёзным поломкам.

Советы по защите от контрафакта

Эксперт рекомендует:

Покупать масло у официальных дистрибьюторов. Это снизит риск приобретения подделки.

Выбирать продукцию российских производителей. Такие бренды локализованы и несут ответственность за качество.

Проверять упаковку. Несмотря на современные технологии защиты (голограммы, лазерная печать), визуальная оценка остаётся важной.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать неприятностей и обеспечить надёжную работу двигателя.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



