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Опасности поддельного масла и как избежать рисков для двигателя

1:59
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Главный технолог компании UPEC ("Юнайтед Петрокемикалс") Виктор Торосян рассказал, как определить, соответствует ли моторное масло заявленным характеристикам. Эксперт развеял популярные мифы и дал рекомендации, как защититься от подделок.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Лабораторный анализ — единственный достоверный метод

Торосян подчёркивает: большинство способов проверки, которыми пользуются блогеры и автолюбители, не дают объективных результатов. Только лабораторные исследования позволяют точно определить, соответствует ли масло стандартам.

Почему нельзя доверять популярным методам

  1. Цвет масла. Оттенок определяется пакетом присадок, используемых производителем, и не связан с подлинностью или качеством.
  2. Запах. Аромат может отличаться из-за добавления отдушек, что также не является показателем качества.
  3. Вязкость. Этот параметр зависит от температуры и индекса вязкости, и даже масла одного бренда могут слегка отличаться в пределах нормы.

Риски использования подделок

С уходом с российского рынка ряда иностранных брендов увеличилось количество поддельной продукции. Поддельные масла особенно опасны для современных двигателей, требующих строгого соответствия характеристикам. Использование таких масел может привести к серьёзным поломкам.

Советы по защите от контрафакта

Эксперт рекомендует:

  • Покупать масло у официальных дистрибьюторов. Это снизит риск приобретения подделки.
  • Выбирать продукцию российских производителей. Такие бренды локализованы и несут ответственность за качество.
  • Проверять упаковку. Несмотря на современные технологии защиты (голограммы, лазерная печать), визуальная оценка остаётся важной.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать неприятностей и обеспечить надёжную работу двигателя.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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