Опасности поддельного масла и как избежать рисков для двигателя

Главный технолог компании UPEC ("Юнайтед Петрокемикалс") Виктор Торосян рассказал, как определить, соответствует ли моторное масло заявленным характеристикам. Эксперт развеял популярные мифы и дал рекомендации, как защититься от подделок.
Торосян подчёркивает: большинство способов проверки, которыми пользуются блогеры и автолюбители, не дают объективных результатов. Только лабораторные исследования позволяют точно определить, соответствует ли масло стандартам.
С уходом с российского рынка ряда иностранных брендов увеличилось количество поддельной продукции. Поддельные масла особенно опасны для современных двигателей, требующих строгого соответствия характеристикам. Использование таких масел может привести к серьёзным поломкам.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать неприятностей и обеспечить надёжную работу двигателя.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.