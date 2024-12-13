Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы хранения: почему овощи и фрукты гниют в погребе?
Гостиницы проигрывают квартирам из-за туристического налога
Пространственно-временные кристаллы: ключ к сверхэффективной связи
Семейная ипотека в России остаётся доступной для семей с детьми
Курица с цитрусовыми — это что-то новенькое: готовим цыплёнка с мандариновой сальсой
Лучшие методы для восстановления волос после окрашивания и химии
Руки почти как базуки: мощно прокачать трицепс поможет это упражнение
Вадим Андреев рассказал, что много раз умирал на экране и насмотрелся на бесноватых
Не игнорируйте симптомы рака: резкое похудение и тяжесть после еды

Усовершенствованная аудиосистема: выгодное вложение или пустая трата

2:00
Авто

Опытные автовладельцы знают: слушать музыку в дороге — это особое удовольствие. Именно в автомобиле чаще всего появляется время для наслаждения любимыми треками. Поэтому многие автолюбители задумываются об улучшении штатной аудиосистемы.

Автомагнитола
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомагнитола

Одни заказывают премиальный комплект аудиоаппаратуры прямо с завода, включая мощные усилители и дополнительные динамики. Другие модернизируют систему после покупки. Однако иногда такие доработки становятся чрезмерными, и громкая музыка из авто становится слышна даже прохожим.

Возникает вопрос: насколько влияет качественная аудиосистема на стоимость автомобиля при продаже? Директор по продажам автомаркетплейса Fresh Александр Губанов пояснил, что здесь всё зависит от ряда факторов.

Как аудиосистема влияет на цену автомобиля

В бюджетных автомобилях стоимостью до 2-3 миллионов рублей покупатели ценят дополнительные функции, такие как эквалайзер или возможность воспроизведения записей в формате FLAC. Однако переплачивать за такие улучшения никто не готов.

Другое дело — автомобили премиум-класса. Здесь высококлассная брендовая аудиосистема, установленная заводом-изготовителем, действительно может увеличить цену авто на вторичном рынке. Например, аппаратура таких марок, как Harman/Kardon, Bang & Olufsen, Mark Levinson или Bowers & Wilkins, может добавить к стоимости Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar и Infiniti дополнительные 5-10%.

Но если аудиосистема установлена в гараже, её стоимость никак не отразится на цене машины. Более того, по словам Губанова, плохо выполненные доработки, громоздкие усилители или колонки, которые занимают место в салоне или багажнике, могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как быстро восстановить ногтевую пластину после снятия гель-лака
Красота и стиль
Как быстро восстановить ногтевую пластину после снятия гель-лака Аудио 
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Садоводство, цветоводство
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Матери или отцы: кто действительно влияет на языковое развитие ребёнка
Домашние маски для волос: что действительно работает, а что — вредит
Домашние маски для волос: что действительно работает, а что — вредит
Последние материалы
Авиакомпании предлагает рейсы а Мальдивы в бизнес-классе
Грунт, плёнка или ящики: как правильно укрыть виноград на зиму
Все за и против использования искусственной ели, вместо живой
Щенок или взрослая собака: плюсы и минусы обоих вариантов
Фтор в водопроводе: полезен или опасен для здоровья
Цены на куриное мясо — что ждёт россиян в ближайшее время
В России представлен фургон-рефрижератор LADA Granta с холодильной установкой
Снять напряжение и мышечную боль после тренировки и разогнать лимфу поможет этот массажёр-пистолетик
Проверенные способы убрать тёмные круги под глазами за короткое время
Сахарное витражное печенье: делаем сладкое украшение на ёлку как в кино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.