Усовершенствованная аудиосистема: выгодное вложение или пустая трата

Опытные автовладельцы знают: слушать музыку в дороге — это особое удовольствие. Именно в автомобиле чаще всего появляется время для наслаждения любимыми треками. Поэтому многие автолюбители задумываются об улучшении штатной аудиосистемы.
Одни заказывают премиальный комплект аудиоаппаратуры прямо с завода, включая мощные усилители и дополнительные динамики. Другие модернизируют систему после покупки. Однако иногда такие доработки становятся чрезмерными, и громкая музыка из авто становится слышна даже прохожим.
Возникает вопрос: насколько влияет качественная аудиосистема на стоимость автомобиля при продаже? Директор по продажам автомаркетплейса Fresh Александр Губанов пояснил, что здесь всё зависит от ряда факторов.
В бюджетных автомобилях стоимостью до 2-3 миллионов рублей покупатели ценят дополнительные функции, такие как эквалайзер или возможность воспроизведения записей в формате FLAC. Однако переплачивать за такие улучшения никто не готов.
Другое дело — автомобили премиум-класса. Здесь высококлассная брендовая аудиосистема, установленная заводом-изготовителем, действительно может увеличить цену авто на вторичном рынке. Например, аппаратура таких марок, как Harman/Kardon, Bang & Olufsen, Mark Levinson или Bowers & Wilkins, может добавить к стоимости Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar и Infiniti дополнительные 5-10%.
Но если аудиосистема установлена в гараже, её стоимость никак не отразится на цене машины. Более того, по словам Губанова, плохо выполненные доработки, громоздкие усилители или колонки, которые занимают место в салоне или багажнике, могут отпугнуть потенциальных покупателей.
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.