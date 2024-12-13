Усовершенствованная аудиосистема: выгодное вложение или пустая трата

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Опытные автовладельцы знают: слушать музыку в дороге — это особое удовольствие. Именно в автомобиле чаще всего появляется время для наслаждения любимыми треками. Поэтому многие автолюбители задумываются об улучшении штатной аудиосистемы.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомагнитола

Одни заказывают премиальный комплект аудиоаппаратуры прямо с завода, включая мощные усилители и дополнительные динамики. Другие модернизируют систему после покупки. Однако иногда такие доработки становятся чрезмерными, и громкая музыка из авто становится слышна даже прохожим.

Возникает вопрос: насколько влияет качественная аудиосистема на стоимость автомобиля при продаже? Директор по продажам автомаркетплейса Fresh Александр Губанов пояснил, что здесь всё зависит от ряда факторов.

Как аудиосистема влияет на цену автомобиля

В бюджетных автомобилях стоимостью до 2-3 миллионов рублей покупатели ценят дополнительные функции, такие как эквалайзер или возможность воспроизведения записей в формате FLAC. Однако переплачивать за такие улучшения никто не готов.

Другое дело — автомобили премиум-класса. Здесь высококлассная брендовая аудиосистема, установленная заводом-изготовителем, действительно может увеличить цену авто на вторичном рынке. Например, аппаратура таких марок, как Harman/Kardon, Bang & Olufsen, Mark Levinson или Bowers & Wilkins, может добавить к стоимости Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Jaguar и Infiniti дополнительные 5-10%.

Но если аудиосистема установлена в гараже, её стоимость никак не отразится на цене машины. Более того, по словам Губанова, плохо выполненные доработки, громоздкие усилители или колонки, которые занимают место в салоне или багажнике, могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.



