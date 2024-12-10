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Эта пятёрка немецких авто за 500 тыс. рублей прошла проверку временем

1:30
Авто

Эксперт Александр Ковалев из компании Expocar поделился своим мнением о лучших немецких автомобилях, доступных за 500 тыс. рублей.

Volkswagen Passat
Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Passat

На крайнем месте в этом списке оказалась модель Mercedes-Benz E-Class W210. Этот автомобиль славится своей надежностью, однако на рынке осталось крайне мало экземпляров, и найти достойный вариант становится настоящей задачей, сообщает РГ.

Далее в рейтинге располагается BMW 5 Series E39, которая, несмотря на свою легендарную репутацию, требует внимательной диагностики перед покупкой. 

Более сбалансированным выбором в этом сегменте может стать Audi A4 B5 с оцинкованным кузовом и надежными моторами. Тем не менее, как и у других моделей, их век составляет около 25 лет, что заставляет покупателей быть готовыми к дополнительным расходам на техническое обслуживание.

 Стоит обратить внимание на Volkswagen Passat B5 — его эксплуатационные расходы значительно ниже по сравнению с премиальными автомобилями, а уровень надежности остается на высоком уровне.

Наиболее практичным решением в этой ценовой категории, по мнению эксперта, можно назвать Volkswagen Polo четвертого поколения. Этот проверенный временем автомобиль славится своей надежностью, доступностью запчастей и неприхотливостью в обслуживании.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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