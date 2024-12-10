Китайские машины на распродаже предлагают через маркетплейс

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

В Москве жители могут приобрести автомобили нескольких китайских марок через "Яндекс Маркет".

Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info маркетплейс

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы. К числу доступных марок относятся Chery, Jaecoo и Omoda.

Агентство отмечает, что эта категория товаров новая для маркетплейса.

В следующем году сервис планирует расширить свою доступность для жителей других городов. В ближайшей перспективе площадка намерена наладить сотрудничество с другими автопроизводителями и дистрибьюторами, что позволит увеличить ассортимент доступных автомобилей.

Чтобы найти автомобиль на платформе, покупателю необходимо перейти в раздел "Автотовары". Затем он должен посетить салон, подписать договор и забрать свою машину. Оплатить покупку можно наличными или картой, а в будущем также будет возможность предоплаты.

Как сообщается в маркетплейсе, автотовары входят в десятку самых популярных категорий сервиса, а за 10 месяцев 2024 года продажи в этой категории увеличились в 1,55 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уточнения

Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



