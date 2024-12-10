Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие корнишоны выбрать для теплицы и открытого грунта
Новый чип от Google смог исправить ошибку квантовых компьютеров
Минимум 135 рублей за пачку: что ждёт курильщиков в 2025 году?
Международные круизные лайнеры пока не возвращаются в Россию
В последних матчах РПЛ Зенит стабильно преследуют неудачи, и на это есть две причины
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Устойчивость к времени: как надёжно сохранить чеснок до весны
Не стирайте шторы, пока не прочтёте это!
В Токио каждого туриста удивляет именно это

Как тягач Navio L5 решит проблему нехватки водителей

1:08
Авто

В Москве будет представлен российский беспилотный тягач Navio L5.

Navio
Фото: Navio is licensed under Free More info
Navio

Прототип тягача L5 разрабатывается компанией Navio с полной автономностью. Согласно классификации SAE (Общество автомобильных инженеров), новинка соответствует уровню L5, что подразумевает полную автоматизацию без наличия органов управления. Все действия автомобиля осуществляются под контролем генеративного искусственного интеллекта. 

Автономные тягачи способны полностью заменить человека: они умеют распознавать объекты, удерживать выбранную полосу движения, выполнять маневры, поддерживать безопасную дистанцию и реагировать на экстренные ситуации.

Кроме того, автопилот обладает высоким уровнем отказоустойчивости и безопасности благодаря дублированию и резервированию ключевых механизмов системы, сообщает Quto.

Использование автономных тягачей поможет решить проблему нехватки водителей, повысить эффективность дорожной инфраструктуры, сократить расход топлива и улучшить безопасность на трассах.

Уточнения

Тягач — самоходная безрельсовая наземная транспортная машина, предназначенная для буксировки прицепов и полуприцепов, несамоходных машин (строительных, сельскохозяйственных), грузов на санях и волокушах, а также для буксировки арт- и ракетных систем, неисправных самоходных машин (автомобилей, танков и проч.) и самолётов на аэродромах.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Наука и техника
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
В Токио каждого туриста удивляет именно это
Самая старая в мире птица готова стать матерью в 74 года
Санкции ударили по продажам валюты крупнейших экспортеров РФ
Как посадить и вырастить диморфотеку дома
Всё, что нужно знать о термальных источниках
Сделка века! В Болгарии продали полуразрушенный особняк за почти 2 миллиарда рублей
УАЗ ответил на критику владельцев новых внедорожников
Кто не дружит с холодом: породы собак, не терпящие зимний мороз
Готовим клубни картофеля к посадке: методы обработки для здоровья растений
Макароны с курицей и овощами на сковороде — части курочки и овощи можно брать любые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.