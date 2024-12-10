Как тягач Navio L5 решит проблему нехватки водителей

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В Москве будет представлен российский беспилотный тягач Navio L5.

Фото: Navio is licensed under Free More info Navio

Прототип тягача L5 разрабатывается компанией Navio с полной автономностью. Согласно классификации SAE (Общество автомобильных инженеров), новинка соответствует уровню L5, что подразумевает полную автоматизацию без наличия органов управления. Все действия автомобиля осуществляются под контролем генеративного искусственного интеллекта.

Автономные тягачи способны полностью заменить человека: они умеют распознавать объекты, удерживать выбранную полосу движения, выполнять маневры, поддерживать безопасную дистанцию и реагировать на экстренные ситуации.

Кроме того, автопилот обладает высоким уровнем отказоустойчивости и безопасности благодаря дублированию и резервированию ключевых механизмов системы, сообщает Quto.

Использование автономных тягачей поможет решить проблему нехватки водителей, повысить эффективность дорожной инфраструктуры, сократить расход топлива и улучшить безопасность на трассах.

Уточнения

Тягач — самоходная безрельсовая наземная транспортная машина, предназначенная для буксировки прицепов и полуприцепов, несамоходных машин (строительных, сельскохозяйственных), грузов на санях и волокушах, а также для буксировки арт- и ракетных систем, неисправных самоходных машин (автомобилей, танков и проч.) и самолётов на аэродромах.

