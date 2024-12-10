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УАЗ ответил на критику владельцев новых внедорожников

1:11
Авто

УАЗ прокомментировал проблемы с протечками масла и антифриза на своих "антисанкционных" внедорожниках.

уаз
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
уаз

Блогер "АВТО Энергетик" поговорил с директором по качеству Ульяновского автомобильного завода Ильдаром Ахметзяновым, который ответил на вопросы о наиболее обсуждаемых недостатках.

Специалист признал наличие проблем, отметив, что неполадки стали возникать массово из-за того, что в 2022 году инженерам УАЗа пришлось экстренно искать новые комплектующие, не приостанавливая производство.

Ильдар Ахметзянов пояснил, что течи на мостах вызваны двумя основными факторами: во-первых, масло уходит через стаканы кожухов полуосей, а во-вторых — через сальник хвостовика.

По первому вопросу решение будет реализовано в феврале 2024 года: конструкция изменена, добавлены дополнительные сальники в картер моста. Что касается хвостовика, то осенью было приобретено новое оборудование для улучшения обработки фланцев, а после сборки УАЗ начал проводить ресурсные испытания мостов.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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