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Компактный кроссовер Volkswagen Tacqua — что ожидать владельцам

2:09
Авто

Недавно один из автосалонов привез в Россию новинку от бренда Фольксваген — Volkswagen Tacqua, выпущенный совместно с компанией FAW-Volkswagen.

Volkswagen Tacqua
Фото: Автовод со стажем is licensed under Free More info
Volkswagen Tacqua

По сути, это китайская версия относительно нового немецкого кроссовера Volkswagen T-Cross, который появился на рынке в 2019 году.

Автомобили имеют схожий дизайн и формы кузова, а также почти идентичные двигатели, трансмиссии и подвески. Прототип китайского Tacqua, Volkswagen T-Cross, уже прошел тестирование у покупателей на рынках Индии, Китая и Мексики, и отзывы о нем достаточно положительные, сообщает "Автовод со стажем".

Однако настораживает цена новинки. Российские дилеры предлагают эту немецко-китайскую модель по цене от 2,8 млн рублей. Вопрос: стоит ли платить такие деньги за компактный автомобиль?

Tacqua довольно небольшой, отлично подойдет для городских улиц и переулков: длина кузова составляет 4,1 м, ширина — 1,7 м. Он вполне способен протиснуться на любую парковку.

Тем не менее, существует одна проблема, которая когда-то вызывала недовольство автолюбителей — это обилие пластиковых накладок (окантовок) на порогах и по всему периметру кузова. Хотя такая защита от пескоструя неплохо работает в Китае, на российских дорогах она может привести к коррозии сварных швов днища и порогов.

Для российского рынка Volkswagen Tacqua будет предлагаться с турбированным двигателем объемом 1,2 литра и мощностью 116 л. с., работающим в паре с автоматической коробкой передач.

Однако остается нерешенным вопрос об обслуживании и ремонте таких автомобилей. Volkswagen Tacqua — довольно новая модель, и как показывает практика, каждое новое поколение Фольксваген часто приносит неприятные сюрпризы, связанные с электроникой и широким внедрением системы EGR.

Уточнения

China FAW Group (FAW, ФАВ; в переводе с англ. — «Автомобильный завод № 1») — китайская государственная автомобилестроительная компания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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