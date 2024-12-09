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Автоэксперт предупредил об опасности езды со снегом на крыше машины

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Авто

Вождение автомобиля с наледью или снегом на крыше представляет собой серьезную опасность, так как это может привести к аварийной ситуации.

Засыпанный снегом автомобиль
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засыпанный снегом автомобиль

Об этом заявил Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза. Он настоятельно рекомендовал автомобилистам своевременно очищать свои автомобили от зимних осадков, чтобы избежать их замерзания и повреждения лакокрасочного покрытия.

Эксперт подчеркнул, что вероятность ДТП увеличивается, когда на крыше автомобиля образуется снег. При движении на скорости снежный покров может неожиданно слететь и попасть на машину, движущуюся сзади. В таких случаях водителю может быть сложно быстро среагировать на неожиданное препятствие. Кроме того, есть риск, что наледь или снег могут упасть и повредить сам автомобиль, который их переносит, передает "Москва 24".

Уточнения

На́ледь — слой льда, возникающий на плоскости земли, льда, инженерных сооружений при эпизодическом истекании вод гидросферы или техногенных вод.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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