Автоэксперт предупредил об опасности езды со снегом на крыше машины

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Вождение автомобиля с наледью или снегом на крыше представляет собой серьезную опасность, так как это может привести к аварийной ситуации.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

Об этом заявил Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза. Он настоятельно рекомендовал автомобилистам своевременно очищать свои автомобили от зимних осадков, чтобы избежать их замерзания и повреждения лакокрасочного покрытия.

Эксперт подчеркнул, что вероятность ДТП увеличивается, когда на крыше автомобиля образуется снег. При движении на скорости снежный покров может неожиданно слететь и попасть на машину, движущуюся сзади. В таких случаях водителю может быть сложно быстро среагировать на неожиданное препятствие. Кроме того, есть риск, что наледь или снег могут упасть и повредить сам автомобиль, который их переносит, передает "Москва 24".

Уточнения

На́ледь — слой льда, возникающий на плоскости земли, льда, инженерных сооружений при эпизодическом истекании вод гидросферы или техногенных вод.



