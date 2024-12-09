Автоэксперт предупредил об опасности езды со снегом на крыше машины

Вождение автомобиля с наледью или снегом на крыше представляет собой серьезную опасность, так как это может привести к аварийной ситуации.
Об этом заявил Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза. Он настоятельно рекомендовал автомобилистам своевременно очищать свои автомобили от зимних осадков, чтобы избежать их замерзания и повреждения лакокрасочного покрытия.
Эксперт подчеркнул, что вероятность ДТП увеличивается, когда на крыше автомобиля образуется снег. При движении на скорости снежный покров может неожиданно слететь и попасть на машину, движущуюся сзади. В таких случаях водителю может быть сложно быстро среагировать на неожиданное препятствие. Кроме того, есть риск, что наледь или снег могут упасть и повредить сам автомобиль, который их переносит, передает "Москва 24".
На́ледь — слой льда, возникающий на плоскости земли, льда, инженерных сооружений при эпизодическом истекании вод гидросферы или техногенных вод.
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