Превышение на 10 км/ч: миф о безопасности, который может стоить жизни

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На первый взгляд, добавление 10-15 км/ч к допустимой скорости кажется незначительным и безопасным. Однако даже нештрафуемое превышение скорости может привести к серьезным последствиям. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему водителям стоит внимательнее относиться к скоростным ограничениям.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Автомобиль

Штрафы за превышение скорости

Нарушение скоростного режима в зависимости от степени превышения может влечь за собой различные штрафы:

20–40 км/ч : штраф 500 рублей.

: штраф 500 рублей. 40–60 км/ч : 1000–1500 рублей, при повторном нарушении — 2000–2500 рублей.

: 1000–1500 рублей, при повторном нарушении — 2000–2500 рублей. 60–80 км/ч : 2000–2500 рублей или лишение прав, если нарушение зафиксировано инспектором.

: 2000–2500 рублей или лишение прав, если нарушение зафиксировано инспектором. Более 80 км/ч: 5000 рублей или лишение прав, если нарушение зафиксировано инспектором.

Таким образом, даже небольшое превышение может привести к значительным финансовым и административным последствиям, особенно при повторных нарушениях.

Неочевидные риски нештрафуемого превышения

Превышение скорости до 20 км/ч действительно не облагается штрафом согласно КоАП. Однако это "послабление" создает ложное чувство безопасности у водителей. На самом деле:

Если превышение скорости становится фактором ДТП, ответственность автомобилиста может ужесточиться.

Камеры и инспекторы фиксируют скорость, но факт нарушения может быть использован в качестве аргумента против водителя в суде.

Например, если водитель сбил пешехода, неожиданно появившегося на дороге, при превышении скорости на 10-15 км/ч его вина будет считаться большей, даже если нарушение ПДД было со стороны пешехода.

Судьбоносные ситуации на дороге

Примеры из реальной жизни подчеркивают, насколько важно соблюдать скоростной режим:

Сбивший пешехода водитель : даже если пешеход переходил дорогу в неположенном месте, превышение скорости сделает водителя главным виновником. Если же автомобиль двигался строго по правилам, записи камер могут защитить водителя.

: даже если пешеход переходил дорогу в неположенном месте, превышение скорости сделает водителя главным виновником. Если же автомобиль двигался строго по правилам, записи камер могут защитить водителя. Столкновение с мотоциклистом: если подросток на мотоцикле нарушил правила и въехал в автомобиль, движущийся с превышением даже на 10 км/ч, автомобилист разделит вину за ДТП. Более того, ему придется компенсировать ущерб здоровью мотоциклиста.

Почему важно соблюдать правила

Скоростной режим в ПДД установлен не просто так. Пренебрежение правилами увеличивает вероятность аварии и тяжесть последствий. Даже небольшое превышение может сыграть ключевую роль в моменте, где доли секунды определяют безопасность.

Вывод: соблюдение скоростных ограничений — это не формальность, а способ сохранить не только деньги, но и жизнь.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

