Превышение на 10 км/ч: миф о безопасности, который может стоить жизни

На первый взгляд, добавление 10-15 км/ч к допустимой скорости кажется незначительным и безопасным. Однако даже нештрафуемое превышение скорости может привести к серьезным последствиям. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему водителям стоит внимательнее относиться к скоростным ограничениям.
Нарушение скоростного режима в зависимости от степени превышения может влечь за собой различные штрафы:
Таким образом, даже небольшое превышение может привести к значительным финансовым и административным последствиям, особенно при повторных нарушениях.
Превышение скорости до 20 км/ч действительно не облагается штрафом согласно КоАП. Однако это "послабление" создает ложное чувство безопасности у водителей. На самом деле:
Например, если водитель сбил пешехода, неожиданно появившегося на дороге, при превышении скорости на 10-15 км/ч его вина будет считаться большей, даже если нарушение ПДД было со стороны пешехода.
Примеры из реальной жизни подчеркивают, насколько важно соблюдать скоростной режим:
Скоростной режим в ПДД установлен не просто так. Пренебрежение правилами увеличивает вероятность аварии и тяжесть последствий. Даже небольшое превышение может сыграть ключевую роль в моменте, где доли секунды определяют безопасность.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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