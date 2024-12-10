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Как правильно действовать при ДТП: инструкция для каждого водителя

3:24
Авто

Дорожно-транспортное происшествие — это всегда стресс, но важно сохранять спокойствие и следовать четкому алгоритму действий. Это поможет не только минимизировать последствия, но и защитить свои интересы. Рассмотрим ключевые шаги, которые нужно знать каждому водителю.

ДТП
Фото: Freepik by Designed by Freepik
ДТП

1. Первая реакция: безопасность на месте аварии

Сразу после столкновения остановите машину и включите аварийные огни. Установите знак аварийной остановки на нужном расстоянии, чтобы предупредить других участников движения. Если жизни и здоровью ничего не угрожает, займитесь фиксацией обстоятельств происшествия. Сделайте фотографии и видео с места аварии: снимите положение автомобилей, повреждения, дорожные знаки, расположение машин относительно дороги и зданий.

2. Урегулирование на месте: когда это возможно

Если никто не пострадал, а ущерб минимальный, стороны могут договориться без привлечения ГИБДД. Пострадавшая сторона получает компенсацию на месте, а виновник сохраняет безаварийный стаж, что положительно сказывается на стоимости страховки. При этом обязательно составьте письменные расписки, где каждая сторона подтверждает отсутствие претензий.

3. Европротокол: условия самостоятельного оформления

Европротокол поможет избежать вызова сотрудников ДПС, но для его оформления важно соблюдение нескольких условий:

  • В аварии участвуют только два транспортных средства.
  • Ущерб нанесен только автомобилям, и никто не пострадал.
  • Обе стороны согласны с обстоятельствами и ответственностью.
  • У обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО.

Для оформления понадобится корректно заполнить извещение о ДТП, создать схему происшествия и указать место столкновения. Если возникают трудности, можно обратиться за помощью к страховой компании или аварийному комиссару.

4. Проверка полиса виновника

Если вы пострадавший, проверьте подлинность страхового полиса другого участника через онлайн-сервис РСА. Недействительный или поддельный полис может оставить вас без страховых выплат. Если полис недействителен, вызов сотрудников ГИБДД обязателен.

5. Видеорегистратор — ваш главный свидетель

Если у вас установлен видеорегистратор, убедитесь, что он записал момент аварии. Этот прибор фиксирует не только визуальные детали, но и время с координатами места, что является сильным аргументом при разбирательствах.

6. Особенности страхования по КАСКО

Если ваш автомобиль застрахован по КАСКО, вызов инспектора может быть обязательным согласно условиям страхового договора. Пренебрежение этим правилом может привести к отказу в выплатах. Свяжитесь со своей страховой компанией, чтобы уточнить дальнейшие действия.

7. Действия при травмах

Если кто-то получил травмы, вызов сотрудников ГИБДД и медицинской помощи становится первоочередной задачей. Обычно полиция самостоятельно уведомляет медиков. В таких ситуациях важно дождаться приезда специалистов и не менять положение машин до их прибытия.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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