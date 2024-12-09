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Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить

Авто

Среди водителей идут жаркие споры о необходимости прогревать двигатель перед началом движения. Одни уверены, что это обязательная процедура, защищающая мотор от износа, другие считают прогрев пустой тратой времени и топлива, а также лишним источником загрязнения окружающей среды. Но оба подхода могут быть ошибочными, если не учитывать физику процессов, происходящих в двигателе. Эксперт портала njcar.ru объяснил, почему заблуждения о прогреве двигателя могут привести к его поломке.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Аргументы "за" и "против" прогрева

Сторонники прогрева утверждают, что холодный двигатель работает нестабильно и испытывает повышенный износ, если сразу начинать движение. Чтобы ускорить процесс, они иногда увеличивают обороты, слегка нажимая на газ. Противники же полагаются на рекомендации производителей: если бы прогрев был жизненно важен, это упоминалось бы в инструкции. К тому же двигатель в движении нагревается быстрее, что снижает вредные выбросы.

Что происходит внутри двигателя

Современные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) изготовлены из металлов с разными коэффициентами теплового расширения. Например, алюминий, из которого часто делают блоки цилиндров, расширяется почти в два раза сильнее, чем сталь, используемая в поршневой группе. При нагреве детали изменяют свои размеры с разной скоростью, что временно меняет зазоры между ними. Это вызывает неравномерное трение: в одних местах оно усиливается, а в других возникает люфт, ускоряя износ.

Кроме того, моторное масло на холоде не достигает нужной температуры и не обеспечивает полноценной смазки, что создает дополнительную нагрузку на детали.

Идеальный подход к прогреву

Лучший способ сохранить ресурс двигателя — избегать как длительного прогрева на холостых оборотах, так и немедленного начала движения с высокой нагрузкой. Сначала заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых 30–60 секунд, чтобы масло распределилось по системе. Затем начните движение, но с минимальной нагрузкой: плавный разгон и обороты в среднем диапазоне помогут двигателю прогреться равномерно и безопасно.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Увеличение оборотов на холостом ходу: многие водители думают, что так двигатель прогреется быстрее, но это только увеличивает износ.
  • Сразу интенсивная работа мотора: начинать движение на высокой скорости без прогрева также вредно, особенно в холодную погоду.

Прогрев двигателя необходим, но важно делать это правильно, чтобы сохранить его ресурс и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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