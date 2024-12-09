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Что делать, если авария произошла из-за снежной колеи

2:32
Авто

Снежные заносы и гололед нередко становятся причиной аварий. Если ДТП произошло из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия, важно сразу заняться защитой своих прав. В противном случае вся ответственность может лечь на водителя. В интервью порталу njcar.ru инспектор ГАИ рассказал, кого могут признать виновным в ДТП, если причиной аварии стала снежная колея.

Дорога
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дорога

Проблема колеи на дорогах встречается повсеместно. Даже федеральные трассы не застрахованы от её появления, а второстепенные дороги тем более. Снежные или ледяные колеи значительно усложняют перестроение и обгон, повышая риск заноса, столкновения или съезда с дороги.

Если авария произошла из-за колеи, например, одна машина ударила другую при перестроении или въехала в заднюю часть впереди идущего автомобиля, ответственность, скорее всего, будет возложена на водителя, совершившего манёвр, или на того, кто не выдержал безопасную дистанцию. Это связано с пунктом 10.1 ПДД, который обязывает водителя учитывать дорожные и метеорологические условия.

Скорость автомобиля должна быть такой, чтобы водитель сохранял полный контроль над ситуацией на дороге. Несмотря на кажущуюся логичность этого принципа, его широкая формулировка позволяет возложить ответственность на водителя за любое ДТП, даже если вина лежит на состоянии дороги.

Как доказать невиновность

Если авария произошла из-за снежной колеи, водитель имеет возможность доказать свою невиновность.

Для этого нужно:

  • Сделать фотографии и видео с места аварии, зафиксировав глубину и размеры колеи, её расположение на дороге и общее состояние дорожного покрытия.
  • Для масштаба использовать предмет с известными размерами (телефон, ручку, спичечный коробок).
  • В протоколе ДТП указать, что причиной аварии стала колея, и приложить доказательства (фото и видео).

Если вас всё равно признают виновным, важно не соглашаться с этим решением и обратиться в суд. В судебном разбирательстве может быть доказано, что причиной аварии стало неудовлетворительное состояние дороги.

В этом случае ответственность будет перенесена на организацию, отвечающую за её содержание. Именно она будет обязана возместить ущерб пострадавшим сторонам.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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