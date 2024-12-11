Именно эти бренды шин стали самыми популярными в России в 2024 году

В России за первые десять месяцев 2024 года продажи автомобильных шин выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Львиная доля продаж — 91,5% — пришлась на легковые шины, сообщают аналитики "Честного знака".

Лидеры среди брендов

Лидером российского рынка стал Nordman, на долю которого пришлось 12,8% всех продаж. Второе место занял Cordiant с результатом 7,8%, а третье — Kama Tyres с 6,5%.

В десятку популярных брендов также вошли:

Viatti — 5,5%;

Pirelli — 5,1%;

Formula — 4,4%;

Yokohama — 3,7%;

Белшина — 3,7%;

Sailun — 3,6%;

Triangle — 3,3%.

Региональные особенности спроса

Сибирский федеральный округ стал лидером по продажам легковых шин: на 1 000 жителей пришлось 31 шина.

Камчатский край занял первое место среди регионов с показателем 75 шин на 1 000 человек.

Зимние шины с шипами пользовались особым спросом в Уральском федеральном округе — 25 шин на 1 000 жителей.

Нешипованная резина чаще всего приобреталась в Дальневосточном федеральном округе, где этот показатель составил 21 шину на 1 000 человек.

Продажи шин показывают устойчивый рост, что свидетельствует о повышенном внимании российских автовладельцев к подготовке автомобилей к разным сезонам.