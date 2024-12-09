Как избежать путаницы на круговых развязках: объясняем простыми словами

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Круговые перекрестки нередко становятся проблемой даже для опытных водителей. Причем трудности могут возникнуть как при въезде, так и при выезде. В чем причины путаницы и как правильно проезжать такие развязки, выяснил портал njcar.ru, обратившись к инспектору ГАИ.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Круговой перекресток

Почему водители путаются

Основная проблема — неоднократные изменения правил проезда круговых перекрестков. На протяжении многих лет автолюбителей сбивало с толку, кто должен уступать: те, кто въезжает на круг, или те, кто уже находится на нем? Добавляет путаницы и выбор правильной полосы для съезда.

Сегодня основное правило выглядит так: на въезде нужно ориентироваться на знаки приоритета. Если их нет, то преимущество у тех, кто уже движется по кольцу.

Однако на практике многие водители этим знанием и ограничиваются, что становится заметно по их поведению на дороге.

Ошибки водителей на круговых перекрестках

При подъезде к кругу машины, движущиеся в двух полосах, часто перестраиваются в правый ряд. Многие считают, что перед въездом нужно занять крайнее правое положение. Однако это заблуждение. Согласно пункту 8.5 ПДД, крайний правый ряд обязателен только для поворота направо.

При въезде на круговую развязку, если дорога имеет несколько полос, занимать крайний правый ряд не требуется.

Еще одна распространенная ошибка — хаотичные маневры при выезде с кольца. Некоторые считают, что съезжать с кольца можно из любой полосы, включая крайний левый ряд. Но это нарушение. Пункт 8.4 ПДД гласит, что при перестроении необходимо уступить дорогу попутным машинам.

То есть, чтобы съехать с кольца из левой полосы, сначала нужно пропустить всех, кто движется справа. Только после этого маневр будет считаться правильным и безопасным.

Уточнения

Кругово́й перекрёсток или кольцевое пересечение - перекрёсток, где приближающиеся транспортные средства замедляются и начинают круговое движение вокруг центрального "острова" в направлении против часовой стрелки на дорогах с правосторонним движением либо по часовой стрелке на дорогах с левосторонним движением, до выезда на одном из поворотов (ответвлений) с кругового перекрёстка.

