Простой совет, который поможет избежать аварий зимой

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Поездка на автомобиле с неубранным снегом на крыше может стать причиной аварии. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Автомобиль

Эксперт отметил, что снежную "шапку" на крыше машины нужно обязательно убирать. Если этого не сделать, снег может превратиться в лед, который сложнее удалить, и это нередко приводит к царапинам на лакокрасочном покрытии.

Кроме того, снег на крыше — это не просто эстетическая проблема. По словам Хайцеэра, он создает реальную угрозу на дороге.

"Снег может слететь с крыши на машину, едущую сзади, что станет неожиданностью для водителя. Дворники могут не справиться, и в результате произойдет авария", — подчеркнул он.

Также в беседе с Москвой 24 эксперт добавил, что во время торможения слой снега может завалить лобовое стекло, и, если дворники не смогут оперативно очистить его, это приведет к временной потере видимости.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

