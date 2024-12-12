На каких дорогах лучше избегать низкопрофильных шин

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Автоэксперт Александр Виноградов ответил на вопрос читателя о том, "плавают" ли машины с низкопрофильными шинами в колее отметил, что этот вопрос не имеет однозначного ответа.

Фото: wikimedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ зимняя резина

Почему низкопрофильные шины влияют на поведение автомобиля

Низкопрофильные покрышки действительно делают автомобиль более чувствительным к продольной колее. Причина кроется в их конструкции: из-за меньшего профиля и более жесткой боковины шины менее податливы к неровностям дороги. Это приводит к тому, что машина сильнее реагирует на дефекты покрытия, особенно на колейность.

Когда проблема становится заметной

На идеально ровной дороге разницу в шинах можно и не почувствовать. Однако на дорожном покрытии с дефектами, трещинами или колеями эта особенность низкопрофильных шин может стать существенной проблемой.

Ширина шин тоже важна

Влияние на управляемость оказывает не только профиль, но и ширина покрышек, которая у низкопрофильных моделей часто больше. Широкие шины увеличивают контакт с поверхностью, что может усиливать чувствительность к неровностям.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.



