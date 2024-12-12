Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти признаки говорят о том, что ваша кошка начала стареть
Единственный способ избежать наказания после употребления спиртного
Мир устал быть заложником Америки! Предсказан крах доллара
Леонид Агутин: в Омске требуют запретить, а в Москве выдвигают на премию как лучшего певца года
Эти продукты угрожают здоровью вашего ребёнка
Секреты безопасного обгона: советы для водителей
Как не стать жертвой автоподставы: советы водителям
Аргументы против теорий заговора о высадке американцев на Луну
Как домашние разносолы могут навредить здоровью?

На каких дорогах лучше избегать низкопрофильных шин

1:11
Авто

Автоэксперт Александр Виноградов ответил на вопрос читателя о том, "плавают" ли машины с низкопрофильными шинами в колее отметил, что этот вопрос не имеет однозначного ответа.

зимняя резина
Фото: wikimedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
зимняя резина

Почему низкопрофильные шины влияют на поведение автомобиля

Низкопрофильные покрышки действительно делают автомобиль более чувствительным к продольной колее. Причина кроется в их конструкции: из-за меньшего профиля и более жесткой боковины шины менее податливы к неровностям дороги. Это приводит к тому, что машина сильнее реагирует на дефекты покрытия, особенно на колейность.

Когда проблема становится заметной

На идеально ровной дороге разницу в шинах можно и не почувствовать. Однако на дорожном покрытии с дефектами, трещинами или колеями эта особенность низкопрофильных шин может стать существенной проблемой.

Ширина шин тоже важна

Влияние на управляемость оказывает не только профиль, но и ширина покрышек, которая у низкопрофильных моделей часто больше. Широкие шины увеличивают контакт с поверхностью, что может усиливать чувствительность к неровностям.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Еда и рецепты
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий Аудио 
Дрон-катер Гавия. Новое поколение морских беспилотников нацелено на Крымский мост
Военные новости
Дрон-катер Гавия. Новое поколение морских беспилотников нацелено на Крымский мост Аудио 
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Наука и техника
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Сводка с фронта: Грозный атакован дронами, Пентагон предупредил о повторном ударе Орешником Дмитрий Плотников Ароматические свечи создают уютную атмосферу в доме, но могут быть опасны для здоровья Игорь Буккер Кто на что наработал, тот на то и научился — противоречит ли новый законопроект Конституции РФ? Ирина Малова
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Как приготовить идеальные голубцы: секреты сочной начинки и ароматного соуса
Последние материалы
Домашние маски для волос: что действительно работает, а что — вредит
Какие породы кошек легче всего поддаются дрессировке? Названы основные породы
В Испании вводят новые меры контроля за туристами
Древний корабль из Балтики: находка, пережившая века
На каких дорогах лучше избегать низкопрофильных шин
Терпение лопнуло! Депутаты Госдумы хотят снять с должности Набиуллину
Простой секрет молодости для тех, кому за 50
Надежда Кадышева заявила, что Россия возрождается, и всех ждёт хорошее будущее
Главные преимущества бумажных пакетов. Какие продукты можно в них хранить?
Удаление жира и нагара с решетки плиты без агрессивных средств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.