Риски зимнего вождения: как защитить двигатель от холода

Зимой двигатель автомобиля нуждается в особой защите, так как низкие температуры значительно увеличивают риск его износа. Правильный выбор и своевременная замена моторного масла играют ключевую роль в сохранении ресурса двигателя и стабильной работы машины.
Эксперт по автомобильной тематике Игорь Шагапов отмечает, что понятие "зимнее масло" уже давно ушло в прошлое. Современные моторные масла подходят для эксплуатации в любых климатических условиях, но важно выбирать масла, соответствующие рекомендациям производителя вашего автомобиля, и не нарушать интервалы их замены.
Однако, как подчеркивает эксперт, замена технических жидкостей чаще минимизирует износ двигателя.
Качественный масляный фильтр — это не просто аксессуар, а жизненно важный компонент системы. Он предотвращает утечку масла, поддерживает стабильное давление в системе и обеспечивает правильную циркуляцию масла. Дешевые или поддельные фильтры могут привести к серьезным проблемам с двигателем.
Короткие зимние поездки, при которых двигатель не прогревается до рабочей температуры, вызывают накопление влаги в моторном масле. Это снижает его смазочные свойства и приводит к образованию эмульсии, так называемой белой пены, что усиливает износ деталей.
Эти простые меры помогут продлить срок службы вашего автомобиля и избежать дорогого ремонта.
Конденса́т — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.
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