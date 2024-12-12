Риски зимнего вождения: как защитить двигатель от холода

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Зимой двигатель автомобиля нуждается в особой защите, так как низкие температуры значительно увеличивают риск его износа. Правильный выбор и своевременная замена моторного масла играют ключевую роль в сохранении ресурса двигателя и стабильной работы машины.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Проблемы с автомобилем

Современные масла: универсальность и замена

Эксперт по автомобильной тематике Игорь Шагапов отмечает, что понятие "зимнее масло" уже давно ушло в прошлое. Современные моторные масла подходят для эксплуатации в любых климатических условиях, но важно выбирать масла, соответствующие рекомендациям производителя вашего автомобиля, и не нарушать интервалы их замены.

Для городских условий масло рекомендуется менять каждые 7-8 тыс. км.

Для загородных поездок интервал можно увеличить до 10 тыс. км.

Однако, как подчеркивает эксперт, замена технических жидкостей чаще минимизирует износ двигателя.

Фильтры и их значение

Качественный масляный фильтр — это не просто аксессуар, а жизненно важный компонент системы. Он предотвращает утечку масла, поддерживает стабильное давление в системе и обеспечивает правильную циркуляцию масла. Дешевые или поддельные фильтры могут привести к серьезным проблемам с двигателем.

Опасность конденсата

Короткие зимние поездки, при которых двигатель не прогревается до рабочей температуры, вызывают накопление влаги в моторном масле. Это снижает его смазочные свойства и приводит к образованию эмульсии, так называемой белой пены, что усиливает износ деталей.

Как уменьшить износ зимой

Прогревайте двигатель перед началом движения. Холодный пуск — это наиболее критичный момент для двигателя, так как масло густеет и детали работают без должной смазки. Используйте сигнализации с автозапуском и настройте автопрогрев по температуре. Рассмотрите установку автономных подогревателей двигателя для поддержания оптимальной вязкости масла.

Эти простые меры помогут продлить срок службы вашего автомобиля и избежать дорогого ремонта.

Уточнения

Конденса́т — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Другими словами, конденсат — это жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.



