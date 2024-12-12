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Чем опасен избыток масла и как с этим справиться

2:12
Авто

Моторное масло играет ключевую роль в работе двигателя: оно обеспечивает смазку, защищает от износа и помогает поддерживать стабильную мощность. Однако не только недостаток, но и избыток масла может нанести серьезный ущерб силовому агрегату. Если о "масляном голодании" знают многие, то риски перелива масла зачастую недооценивают.

Моторное масло
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License
Моторное масло

Почему происходит перелив масла

Чаще всего перелив — это следствие человеческой ошибки. Вот основные причины:

  • Ошибка при замене масла: в двигателе остается до 10% старого масла, что нужно учитывать при доливе.
  • Неровная поверхность: если автомобиль стоит на уклоне, это искажает показания уровня.
  • Замер на горячем двигателе: масло расширяется при высокой температуре, что может привести к неверной оценке объема.
  • Невнимательность или спешка: перелив случается из-за невнимательности или отвлечения.

Какие проблемы вызывает избыток масла

  • Повышенный расход: экономичность автомобиля снижается.
  • Вспенивание масла: из-за барботирования эффективность смазки падает, а двигатель работает с перебоями.
  • Течь сальников: избыточное давление может повредить сальники и ремень ГРМ.
  • Закоксовка маслосъемных колец: это приводит к сбоям в работе цилиндров и ухудшению качества масла.
  • Проблемы со свечами зажигания: масло на свечах вызывает нагар и снижает их эффективность.
  • Поломка турбокомпрессора: перелив может вызвать деформацию вала ротора и повреждение турбины.

Как избежать перелива

  • Изучайте руководство по эксплуатации: объем масла указан производителем.
  • Меняйте масло на холодном двигателе, чтобы точнее определить уровень.
  • Используйте ровную поверхность для замеров.
  • Выбирайте качественное масло, чтобы снизить риск образования отложений.

Что делать, если масло уже перелито

Избыток масла можно удалить через масляный фильтр или отверстие для щупа. Главное — действовать быстро, чтобы предотвратить повреждения двигателя.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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