Профилактика кондиционера в машине: простые правила для зимы

Автокондиционер активно используется в летнюю жару, но зимой о нем часто забывают. Многие водители просто отключают его, так как необходимости охлаждать салон нет. Однако автоэксперты выяснили, что зимой кондиционер тоже требует внимания, иначе это может привести к поломкам.
При длительном простое система кондиционирования становится уязвимой. Масло, которое используется для смазки подвижных частей компрессора и игл расширительного клапана, со временем стекает вниз. Если кондиционер не запускать неделями, масляная пленка, защищающая детали от износа, исчезает.
Когда после простоя водитель включает кондиционер, механизм работает почти "всухую", что вызывает трение металлических деталей. Это может привести к образованию металлической пыли, засору системы и даже выходу из строя компрессора.
Системы кондиционирования не запускаются при сильном морозе. Обычно производители устанавливают температурный порог от +5 до -5 °C. Узнать точное значение можно в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Для профилактики кондиционер следует включать хотя бы раз в 7-10 дней на 10-15 минут.
Автомобильный кондиционер — часть системы кондиционирования воздуха в автомобиле, предназначенной для охлаждения и/или осушения воздуха в салоне транспортного средства.
Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!