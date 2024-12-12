Профилактика кондиционера в машине: простые правила для зимы

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Автокондиционер активно используется в летнюю жару, но зимой о нем часто забывают. Многие водители просто отключают его, так как необходимости охлаждать салон нет. Однако автоэксперты выяснили, что зимой кондиционер тоже требует внимания, иначе это может привести к поломкам.

Фото: wikipediа by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ авто кондиционер

Почему зимой нужно включать автокондиционер

При длительном простое система кондиционирования становится уязвимой. Масло, которое используется для смазки подвижных частей компрессора и игл расширительного клапана, со временем стекает вниз. Если кондиционер не запускать неделями, масляная пленка, защищающая детали от износа, исчезает.

Когда после простоя водитель включает кондиционер, механизм работает почти "всухую", что вызывает трение металлических деталей. Это может привести к образованию металлической пыли, засору системы и даже выходу из строя компрессора.

Как правильно поддерживать автокондиционер зимой

Системы кондиционирования не запускаются при сильном морозе. Обычно производители устанавливают температурный порог от +5 до -5 °C. Узнать точное значение можно в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Для профилактики кондиционер следует включать хотя бы раз в 7-10 дней на 10-15 минут.

Вот как это сделать:

Если установлен обычный кондиционер, его можно включить вручную, нажав кнопку А/С. Делать это удобно в дни с температурой около нуля или при парковке в обогреваемом гараже.

Если в машине есть климат-контроль, включайте автоматический режим поддержания температуры. Кнопка А/С в этом случае будет активна, и система включится сама при подходящей температуре.

Эти меры позволят сохранить систему кондиционирования в исправном состоянии и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — часть системы кондиционирования воздуха в автомобиле, предназначенной для охлаждения и/или осушения воздуха в салоне транспортного средства.

