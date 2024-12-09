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В России обсуждают отмену штрафов водителям с маячками

1:00
Авто

Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает отменить штрафы с дорожных камер для владельцев автомобилей, оборудованных проблесковыми маячками.

ДПС
Фото: stock.adobe.com by PhotoSpirit
ДПС

Согласно пояснительной записке к документу, это касается автомобилей государственных органов, таких как МВД, Минобороны и ФСБ.

Депутаты напомнили, что водители машин с включёнными проблесковыми маячками синего цвета во время выполнения неотложных служебных задач могут отклоняться от некоторых требований ПДД, включая сигналы светофора и ограничения скорости. Однако при этом необходимо соблюдать безопасность на дороге.

Парламентарии отметили, что подобные действия фиксируются автоматическими камерами, и затем они расцениваются как административные нарушения. Кроме того, авторы законопроекта подчеркнули, что ответственность за нарушения ПДД ложится на водителей служебных автомобилей, которым пришлось нарушить правила в силу обстоятельств.

Уточнения

Проблеско́вый маячо́к (специа́льный светово́й сигна́л), также спецсигнал, мигалка — мигающий светосигнальный прибор на крыше автомобиля, информирующий о его специальном статусе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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