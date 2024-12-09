Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как заставить клематисы цвести обильно и без хлопот
В США нашли способ для борьбы с нехваткой жилья
Грузовик с антиматерией отправится в путешествие по Европе
Как избежать мозолей и трещин в холодное время года
Самолёт в Таиланд задержали из-за неадекватного туриста
Вооружаемся лекарствами на Новый Год: без этого не обойтись
Как можно привести себя в форму без посещения тренажёрного зала
Не ставьте зеркало в этих местах, если не хотите навлечь на себя неприятности
Польза кормушек для диких птиц: поддержите пернатых друзей зимой

Выход нового Porsche 718 задерживают

0:54
Авто

По информации инсайдеров, новый полностью электрический Porsche 718, скорее всего, не появится на рынке в следующем году из-за проблем с поставками батарей от шведской компании Northvolt.

девушка за рулем
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
девушка за рулем

В 2022 году Porsche официально анонсировала новое поколение своего младшего спорткара под индексом 718, предшественником которого стал концепт Porsche Mission R, представленный в 2021 году.

Новый Porsche 718 будет полностью электрическим и создается на основе уникальной платформы, где батарея расположена не в полу, а за спинами водителя и пассажира.

Это решение обеспечит низкую посадку, сохранит развесовку бензинового среднемоторного Porsche 718 и позволит передать его динамические характеристики новому электрическому автомобилю.

Уточнения

Porsche AG  — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии
Авто
Почему нельзя сразу заводить машину зимой? Простое правило экономии Аудио 
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Что нельзя готовить на Новый год 2025
В США не могут договориться о выделении военной помощи Киеву
Продажи пикапов в России взлетели
Как вырастить 4 урожая редиса за один сезон
Тёмная энергия раскрыла новый путь к поиску инопланетян
Как приготовить идеальные ватрушки с лимонным творогом
Срочно исключите эти продукты из новогоднего стола: самые вредные продукты
Ваши руки зимой: советы, чтобы кожа осталась мягкой и здоровой
В чём заключаются шесть секретов настоящей неаполитанской пиццы?
Чего невозможно добиться при помощи кардиотренировок?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.