Выход нового Porsche 718 задерживают

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По информации инсайдеров, новый полностью электрический Porsche 718, скорее всего, не появится на рынке в следующем году из-за проблем с поставками батарей от шведской компании Northvolt.

Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ девушка за рулем

В 2022 году Porsche официально анонсировала новое поколение своего младшего спорткара под индексом 718, предшественником которого стал концепт Porsche Mission R, представленный в 2021 году.

Новый Porsche 718 будет полностью электрическим и создается на основе уникальной платформы, где батарея расположена не в полу, а за спинами водителя и пассажира.

Это решение обеспечит низкую посадку, сохранит развесовку бензинового среднемоторного Porsche 718 и позволит передать его динамические характеристики новому электрическому автомобилю.

Уточнения

Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году.

