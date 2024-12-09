Выход нового Porsche 718 задерживают

По информации инсайдеров, новый полностью электрический Porsche 718, скорее всего, не появится на рынке в следующем году из-за проблем с поставками батарей от шведской компании Northvolt.
В 2022 году Porsche официально анонсировала новое поколение своего младшего спорткара под индексом 718, предшественником которого стал концепт Porsche Mission R, представленный в 2021 году.
Новый Porsche 718 будет полностью электрическим и создается на основе уникальной платформы, где батарея расположена не в полу, а за спинами водителя и пассажира.
Это решение обеспечит низкую посадку, сохранит развесовку бензинового среднемоторного Porsche 718 и позволит передать его динамические характеристики новому электрическому автомобилю.
Porsche AG — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году.
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