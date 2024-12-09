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Продажи пикапов в России взлетели

1:54
Авто

В России в настоящее время представлено 10 моделей пикапов.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

По итогам первого полугодия продажи новых пикапов выросли на 88%! Об этом сообщает Quto.

Что же происходит? Дело в том, что такие автомобили стали самым экономичным способом купить надежный внедорожник. Кроме того, на рынке представлено несколько марок, что обеспечивает широкий выбор доступных моделей.

  • УАЗ "Пикап" от 1 705 000 до 1 950 000 ₽;
  • АмберТрак Work от 2 599 000 ₽;
  • JAC T8 от 2 849 000 до 3 199 000 ₽;
  • Dongfeng DF6 от 2 849 000 до 3 349 000 ₽;
  • Great Wall Poer Kingkong от 2 999 000 до 3 399 000 ₽;
  • JAC T8 Pro от 3 049 000 до 3 199 000 ₽;
  • Foton Tunland от 3 108 500 до 3 310 000 ₽;
  • Great Wall Poer от 3 349 000 до 3 749 000 ₽;
  • JAC T9 от 3 399 000 до 3 399 000 ₽;
  • Changan Hunter Plus от 3 429 900 до 3 709 900 ₽.

Уточнения

Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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