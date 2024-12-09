Продажи пикапов в России взлетели

В России в настоящее время представлено 10 моделей пикапов.
По итогам первого полугодия продажи новых пикапов выросли на 88%! Об этом сообщает Quto.
Что же происходит? Дело в том, что такие автомобили стали самым экономичным способом купить надежный внедорожник. Кроме того, на рынке представлено несколько марок, что обеспечивает широкий выбор доступных моделей.
Пика́п (от англ. pick-up — поднимать, отрывать, подвозить) — лёгкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой с невысокими боковыми (откидными или нет) бортами и задним откидным бортом.
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.