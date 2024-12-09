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Седаны Hyundai пользуются невероятной популярностью

1:19
Авто

В ноябре продажи Hyundai Sonata выросли на 200% относительно октября этого года и на 46% относительно аналогичного периода прошлого года.

Hyundai_Sonata
Фото: wikimedia by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai_Sonata

Sonata сейчас демонстрирует наилучший годовой рост среди всей линейки Hyundai в Северной Америке, сообщает Quto.

Модель получила значительное обновление в 2024 году: вместо большой решетки радиатора и опущенного носа, дизайнеры выбрали более прямые и чистые линии. Это обновление способствовало росту продаж во второй половине года, и бренд надеется реализовать 70 тысяч новых автомобилей за год.

Что касается седана Hyundai Elantra, он также завершает текущий год с хорошими результатами. В ноябре его продажи увеличились на 29% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что обновленная Elantra продается в гораздо больших объемах, чем Sonata. Всего за ноябрь было продано 125 113 единиц, и к концу года эта цифра может достичь 140 тысяч. Elantra занимает второе место по популярности среди автомобилей Hyundai, уступая только Santa Fe, продажи которого к ноябрю снизились на 11%.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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