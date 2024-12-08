АвтоВАЗ тестирует новый кроссовер на базе Lada Vesta

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Опубликованы фотографии прототипов паркетника на базе Lada Vesta.

Фото: © Avtograd News через vk.com /Александр Кишкин is licensed under Free More info Кроссовер на базе Vesta

Ранее шпионы засекли серебристый автомобиль, а теперь в кадр попал белый универсал с колесами меньшего диаметра.

На новых снимках можно увидеть, насколько расширятся колея и увеличится дорожный просвет по сравнению с исходной "Вестой".

Премьера состоится 18 июня 2025 года в Санкт-Петербурге.

Дизайн кроссовера на базе Lada Vesta и его название могут быть представлены на Петербургском международном экономическом форуме.

О технических характеристиках известно немного, но по прототипам можно понять, что АвтоВАЗ планирует увеличить колесную базу исходного универсала и перейти на крепления колес с пятью болтами.

Можно предположить, что у новинки не будет самых простых агрегатов: в базовой комплектации может быть установлен двигатель 1.8 Evo в связке с китайской 6-ступенчатой "механикой".

Информации о сроках начала серийного производства кроссовера HGH пока нет, но продажа этой модели не начнется раньше 2026 года.

Главной новинкой 2025 года станет Lada Iskra, а также ожидается обновленная Niva Travel с измененной внешностью и объемом мотора 1.8 литра.