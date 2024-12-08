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Как брат унаследовал автогардероб

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Авто

Когда-то собственник этих владений в США управлял бизнесом под названием "Части прошлого".

Раритетные авто
Фото: thedrive is licensed under Free More info
Раритетные авто

Он специализировался на продаже автомобилей и запчастей, выпущенных до 1972 года, которые он собирал более 30 лет.

В пик своей деятельности он накопил 1200 автомобилей и соответствующих запчастей к ним.

Однако спустя годы собственник скончался от рака, и его брат стал владельцем автогардероба с огромным количеством неисправных ТС.

Прежний владелец не вел учета и просто заполнял неиспользуемое пространство сотнями автомобилей, скупая также запчасти для этих машин.

В итоге вся территория с авто вскоре была выставлена на продажу. И ведь нашелся покупатель. Возможно, ему потребуется много времени, чтобы осознать, что именно он приобрел.

Уточнения

Запчасть запасная часть (изделие) — изделие, являющееся составной часть более крупного (составного) изделия, предназначенное для замены такой же части с целью ремонта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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