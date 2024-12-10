Водители могут ехать спокойно: за эти неисправности не потревожит ГАИ

Автомобильные неисправности могут застать водителя в дороге, однако не каждая из них требует немедленного вызова эвакуатора.

Согласно ПДД, передвижение возможно, если поломка не угрожает безопасности движения и соблюдаются меры предосторожности.

Водителям разрешено осторожно передвигаться к месту ремонта в следующих случаях:

Одна из фар не работает, но есть другая исправная или включены противотуманки. Отказал усилитель рулевого управления (особенно электрический), но руль всё ещё поддаётся управлению. Неисправен стояночный тормоз, при этом рабочая тормозная система исправна. Сигнализатор уровня тормозной жидкости горит из-за сбоя, а не фактической утечки. Один из стеклоочистителей вышел из строя, но второй продолжает работать.

Однако есть неисправности, при которых движение категорически запрещено:

Отказ рабочей тормозной системы. Неисправность рулевого управления. Отсутствие фар или задних габаритных огней в тёмное время суток. Отказ стеклоочистителей во время дождя или снегопада.

Водитель может объяснить инспектору причину поломки и цель своего маршрута, например, поездку в магазин за новой деталью. Однако злоупотреблять такими лазейками в законе не стоит.

Любую неисправность следует устранять как можно скорее, чтобы минимизировать риски на дороге и избежать штрафов.