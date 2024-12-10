Водители могут ехать спокойно: за эти неисправности не потревожит ГАИ

Автомобильные неисправности могут застать водителя в дороге, однако не каждая из них требует немедленного вызова эвакуатора.
Согласно ПДД, передвижение возможно, если поломка не угрожает безопасности движения и соблюдаются меры предосторожности.
Водителям разрешено осторожно передвигаться к месту ремонта в следующих случаях:
Однако есть неисправности, при которых движение категорически запрещено:
Водитель может объяснить инспектору причину поломки и цель своего маршрута, например, поездку в магазин за новой деталью. Однако злоупотреблять такими лазейками в законе не стоит.
Любую неисправность следует устранять как можно скорее, чтобы минимизировать риски на дороге и избежать штрафов.