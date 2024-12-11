Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают

Ещё 15 лет назад владельцы турбированных автомобилей гордо оставляли мотор работать после выключения зажигания, доверяя турботаймеру заботу об охлаждении турбины. Сегодня такие устройства практически исчезли, хотя турбированных двигателей стало больше. Почему так произошло? Всё оказалось вполне логично.
Турботаймер появился как ответ на рекомендацию производителей турбированных автомобилей — не глушить двигатель сразу после поездки. Турбина, работающая на высоких оборотах, сильно нагревается, а циркулирующее масло помогает её охлаждению. Если заглушить двигатель сразу, масло перестанет циркулировать, и подшипники турбины могут перегреться. Чтобы избежать этого, турботаймер обеспечивал работу мотора ещё несколько минут, позволяя турбине остыть.
Рынок предлагал два вида турботаймеров: простые устройства с таймером и более сложные интегрированные системы, которые сочетались с охранной сигнализацией. Последний вариант был популярнее, так как простые турботаймеры делали машину уязвимой для угонщиков.
Сегодня турботаймеры почти не используются, и на это есть несколько причин:
Современные системы охлаждения действительно делают турботаймеры ненужными, однако производители по-прежнему советуют давать турбине остыть после интенсивных нагрузок, таких как длительная езда по трассе или бездорожье. В городских условиях достаточно проехать последние сотни метров в спокойном темпе, чтобы двигатель самостоятельно сбросил температуру.
Хотя турботаймеры ушли в прошлое, современные технологии позволяют заботиться о турбинах по-новому. Однако внимательное отношение к состоянию двигателя остаётся актуальным всегда.
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