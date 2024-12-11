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Турботаймеры ушли, а турбины остались: как теперь их охлаждают

3:03
Авто

Ещё 15 лет назад владельцы турбированных автомобилей гордо оставляли мотор работать после выключения зажигания, доверяя турботаймеру заботу об охлаждении турбины. Сегодня такие устройства практически исчезли, хотя турбированных двигателей стало больше. Почему так произошло? Всё оказалось вполне логично.

турбина автомобиля
Фото: wikimedia by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
турбина автомобиля

Зачем нужен был турботаймер

Турботаймер появился как ответ на рекомендацию производителей турбированных автомобилей — не глушить двигатель сразу после поездки. Турбина, работающая на высоких оборотах, сильно нагревается, а циркулирующее масло помогает её охлаждению. Если заглушить двигатель сразу, масло перестанет циркулировать, и подшипники турбины могут перегреться. Чтобы избежать этого, турботаймер обеспечивал работу мотора ещё несколько минут, позволяя турбине остыть.

Рынок предлагал два вида турботаймеров: простые устройства с таймером и более сложные интегрированные системы, которые сочетались с охранной сигнализацией. Последний вариант был популярнее, так как простые турботаймеры делали машину уязвимой для угонщиков.

Почему турботаймеры исчезли

Сегодня турботаймеры почти не используются, и на это есть несколько причин:

  • Эволюция систем охлаждения. Современные турбины оснащаются водяными контурами охлаждения и электрическими насосами, которые продолжают прокачивать антифриз даже после остановки двигателя. Это значительно снижает риск перегрева.
  • Изменение подходов к ресурсу автомобиля. Производители не закладывают ресурс деталей, превышающий гарантийный срок, поэтому долгосрочная защита турбины перестала быть приоритетом.
  • Экологические требования. Работающий на холостом ходу двигатель воспринимается как пустая трата топлива и источник лишних выбросов.

Актуальны ли рекомендации остывания турбины

Современные системы охлаждения действительно делают турботаймеры ненужными, однако производители по-прежнему советуют давать турбине остыть после интенсивных нагрузок, таких как длительная езда по трассе или бездорожье. В городских условиях достаточно проехать последние сотни метров в спокойном темпе, чтобы двигатель самостоятельно сбросил температуру.

Как продлить жизнь турбине

  1. Регулярно меняйте масло. Качественное и своевременно заменённое масло обеспечивает надёжное охлаждение турбины.
  2. Следите за системой охлаждения. Убедитесь, что антифриз циркулирует нормально.
  3. Используйте предпусковой подогреватель. Особенно это важно для дизельных автомобилей в холодное время года.

Хотя турботаймеры ушли в прошлое, современные технологии позволяют заботиться о турбинах по-новому. Однако внимательное отношение к состоянию двигателя остаётся актуальным всегда.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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