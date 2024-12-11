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Почему сколы на стекле машины превращаются в трещины, и как с этим бороться

3:03
Авто

Стёкла автомобиля неизбежно теряют свою первозданную прозрачность: помутнение, царапины и сколы рано или поздно появляются у любой машины. Причины повреждений разнообразны — от ударов камней с дороги до неправильного ухода за стеклом. Важно не только понимать, как появляются эти дефекты, но и знать, что можно сделать для их устранения или предотвращения.

Разбитое лобовое стекло в машине
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разбитое лобовое стекло в машине

Основные повреждения автомобильных стёкол

1. Сколы

Сколы — самый распространённый дефект. Их появление связано с попаданием в стекло камней или других твёрдых предметов. Даже небольшой скол может стать началом трещины, особенно если он находится в зоне напряжения — у края стекла или под дефлекторами обогрева. По статистике, только 20% сколов не перерастают в трещины.

2. Трещины

Трещины обычно начинаются со сколов. Мойки, перепады температур и неровности дороги способствуют их разрастанию. Затягивать с ремонтом таких дефектов не стоит — даже небольшой скол может превратиться в длинную трещину за несколько дней.

3. Помутнение

Помутнение стекла появляется из-за микроскопических царапин и загрязнений, которые накапливаются со временем. Проблема особенно заметна ночью, когда свет встречных фар превращается в слепящий ореол. Хранение автомобиля под открытым небом, использование жёстких губок и нерегулярная замена дворников ускоряют этот процесс.

Устранение повреждений

Ремонт сколов и трещин

Ремонт сколов лучше проводить в течение первых трёх дней после их появления. Чем дольше откладывается ремонт, тем сложнее добиться хорошего результата. Современные технологии позволяют заливать сколы специальными полимерами, восстанавливая целостность стекла. Однако полностью скрыть следы повреждения, особенно на уровне глаз, удаётся редко.

Трещины также можно отремонтировать, но результат зависит от их длины, расположения и времени, прошедшего с момента появления. Чем быстрее устранить проблему, тем менее заметным будет дефект.

Полировка и шлифовка

Помутневшее стекло можно отполировать или прошлифовать, но это требует высокой квалификации мастера. Если снять слишком толстый слой стекла, можно получить искажение, называемое "эффектом линзы". Полировка улучшает видимость, но не устраняет глубокие царапины полностью.

Рекомендации по уходу

  • Регулярно заменяйте дворники и используйте составы для обработки стекла, такие как "антидождь".
  • Протирайте стекло мягкими салфетками, избегайте жёстких губок и сухой чистки.
  • Не направляйте горячий обдув на холодное стекло зимой, чтобы избежать трещин.
  • Храните автомобиль в гараже или накрывайте его, чтобы защитить от пыли и грязи.

Уточнения

Полирование является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей. Суть полирования — снятие тончайших слоев обрабатываемого материала механическими, химическими, электролитическими или методами ионного облучения, придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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