Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден готовится к решающему удару по российской экономике
Чем кольца Урана отличаются от других планетарных систем
Как ароматические свечи могут навредить вашему здоровью
Российский экспорт моллюсков в Китай и Южную Корею растёт
Сделайте горячие бутерброды вкуснейшими, добавив эти ингредиенты
Эти продукты обязательно должны быть в рационе у щенка, тогда его здоровье будет крепким
Как исследовать Рим бесплатно и увидеть лучшее
Не высаживайте картошку, не сделав этого
Google ускоряет будущее: новый суперкомпьютер решает задачи быстрее всех

Какие подшипники используются в автомобиле и зачем они нужны

3:35
Авто

Подшипники — важный элемент автомобиля, который фиксирует положение оси или вала и обеспечивает их вращение с минимальным сопротивлением. Они принимают на себя всю нагрузку от вращения, что делает их неотъемлемой частью работы многих узлов. Давайте разберемся, какими бывают подшипники в зависимости от их конструкции и функций, и где они применяются.

Пьяный подшипник
Фото: commons.wikimedia.org by Artyom 4 wm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пьяный подшипник

Основное назначение подшипников

Главная задача подшипника — уменьшить трение в узлах, где требуется вращение. В зависимости от назначения подшипники могут выдерживать радиальную нагрузку (перпендикулярную оси) и осевую (параллельную оси). Все подшипники делятся на две большие группы: качения и скольжения.

Подшипники качения состоят из двух колец и тел качения (шариков, роликов или иголок), которые минимизируют трение между кольцами. Они широко используются в автомобильной промышленности благодаря своей универсальности и способности справляться с различными нагрузками.

Подшипники скольжения работают за счет скольжения поверхностей друг по другу, без тел качения. Они применяются, например, в опорах коленвала и шатунах поршней. Сегодня мы подробнее остановимся на подшипниках качения, которые имеют множество разновидностей.

Основные типы подшипников качения

1. Радиально-упорные подшипники

Этот тип подшипников встречается в ступицах колёс практически всех автомобилей. Они выдерживают радиальные и осевые нагрузки, обеспечивая плавное и бесшумное вращение колёс. Радиально-упорные подшипники не только увеличивают комфорт, но и напрямую влияют на безопасность, поскольку их заклинивание на ходу может привести к аварии.

2. Шариковые подшипники

Шариковые подшипники устанавливаются в рулевых механизмах, коробках передач и генераторах. Они рассчитаны на высокую скорость вращения, но менее устойчивы к большим нагрузкам. Их главное преимущество — низкая стоимость и простота замены. Например, для ремонта генератора зачастую достаточно заменить недорогой шариковый подшипник, что позволяет избежать затрат на покупку нового агрегата.

3. Роликовые подшипники

Роликовые подшипники выдерживают значительные радиальные и осевые нагрузки, что делает их идеальными для работы в сложных условиях. Они часто используются в трансмиссиях и ходовой части грузовиков, где требуются прочность и надёжность.

4. Игольчатые подшипники

Этот вид роликовых подшипников отличается компактными размерами и высокой грузоподъёмностью. Они устанавливаются в коробках передач и других узлах, где важна экономия пространства и снижение общей массы конструкции. Игольчатые подшипники способны выдерживать серьёзные нагрузки даже в тяжёлых условиях эксплуатации, что делает их незаменимыми в автомобильной промышленности.

Почему выбор подшипника так важен

Подшипники, будь то шариковые, роликовые или игольчатые, играют ключевую роль в обеспечении стабильной работы автомобильных узлов. Их правильный подбор — это гарантия долговечности, комфорта и безопасности. Качественные подшипники позволяют продлить срок службы автомобиля и сделать его эксплуатацию более надёжной, независимо от условий.

Уточнения

Подши́пник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Наука и техника
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса Аудио 
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Экономика и бизнес
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе Аудио 
Популярное
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?

Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Секреты идеального кофе: добавьте это и удивитесь результату
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Сводка с фронта: в Курахово над элеватором поднят флаг России, ВС РФ освободят Днепропетровск Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Восхитительный хворост: такой же румяный и хрустящий, как готовила в детстве бабушка
На Солнце произошла мощная вспышка высокого класса
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Итальянский деревенский яблочный пирог — готовить его минут 15-20, а выглядит он просто шикарно
Последние материалы
Эти продукты обязательно должны быть в рационе у щенка, тогда его здоровье будет крепким
Как исследовать Рим бесплатно и увидеть лучшее
Не высаживайте картошку, не сделав этого
Google ускоряет будущее: новый суперкомпьютер решает задачи быстрее всех
Сидишь весь день? Этим упражнением ты быстро приведёшь себя в форму
Мандариновая ловушка: скрытые угрозы любимого фрукта
Что такое кардиоаспирин и когда его использовать?
Рецепт курицы по-дижонски: вкусный ужин за полчаса
В Египте найдена крепость с загадочным прошлым
Почему отсутствие болта может стать причиной эвакуации автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.