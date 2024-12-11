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Почему отсутствие болта может стать причиной эвакуации автомобиля

2:38
Авто

В 2004 году в России стала нормой обязательная эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением правил. С тех пор законодательство, регулирующее этот процесс, постоянно дорабатывалось, особенно в части условий возврата транспортных средств владельцам. На прошедшей неделе представитель ГАИ рассказал о действующих правилах эвакуации, правах автовладельцев и возможных санкциях за нарушения.

Эвакуатор
Фото: commons.wikimedia.org by Evakuator095, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Эвакуатор

В интернете можно найти множество видео, где автомобилисты пытаются вернуть свои машины прямо с платформ эвакуаторов. Одни зрители восхищаются такими действиями, другие выражают сомнения, опасаясь, что автомобиль может быть поврежден. Однако мало кто задумывается о юридической стороне подобных ситуаций.

Что говорит закон

На данный момент законодательство позволяет водителю вернуть автомобиль до того, как эвакуатор покинул место задержания. Для этого необходимо устранить причину эвакуации, например, переставить машину, если она была припаркована с нарушением. Однако сделать это можно только после оформления штрафа инспектором ГАИ, который обязан присутствовать при задержании и составлять протокол. Игнорирование этого правила со стороны эвакуаторщиков может обернуться для них штрафом до 20 тысяч рублей.

Что делать, если автомобиль уже начали поднимать

Водителю нужно немедленно обратиться к инспектору. Не стоит мешать эвакуаторщикам, так как это грозит административной ответственностью — от штрафа до ареста на срок до 15 суток. Своевременное обращение к сотруднику полиции может предотвратить эвакуацию.

Эвакуация из-за неисправностей

Автомобили могут быть эвакуированы не только за неправильную парковку, но и из-за неисправного технического состояния. Например, если на колесных дисках отсутствует хотя бы один болт крепления. Это считается серьёзным нарушением, так как приводит к дисбалансу колеса, дополнительным вибрациям и может стать причиной аварии. При обнаружении такой проблемы гаишники имеют право приостановить эксплуатацию транспортного средства. Водитель должен устранить неисправность на месте, иначе ему грозит штраф в размере 500 рублей или даже отправка машины на штрафстоянку при повторном нарушении.

Автовладельцам важно знать свои права и обязанности, чтобы в подобных ситуациях действовать быстро и грамотно, не усугубляя положение.

Уточнения

Парко́вка — процесс постановки транспортного средства на стояночное место.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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