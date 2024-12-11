Как действовать, если на машину упала сосулька или дерево

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Снег, падающий с крыш, и сосульки зимой представляют серьёзную угрозу для припаркованных автомобилей. Найти безопасное место для парковки — непростая задача, особенно в условиях дефицита свободных мест. А если на автомобиль упало дерево или снег с крыши, кто несёт ответственность за причинённый ущерб? Ответ на этот вопрос дал юрист Антон Палюлин, владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры".

Фото: commons.wikimedia.org by Natasha2006, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосульки на крыше дома

Эксперт поясняет: в случае повреждения автомобиля автовладелец имеет право требовать возмещения ущерба. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, убытки, причинённые действиями или бездействием, должны быть возмещены виновной стороной. Чтобы определить, кто несёт ответственность, важно установить, где произошло происшествие и кто отвечает за эту территорию.

1. Если упало дерево.

Юрист рекомендует выяснить, кому принадлежит упавшее дерево. Например, если оно находилось на придомовой территории, ответственность может нести управляющая компания, которая обязана следить за состоянием зелёных насаждений. Это предусмотрено частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса РФ. В этом случае автовладелец может подать заявление в управляющую компанию с требованием возмещения ущерба.

2. Если упала сосулька.

Ответственность за сосульки на крышах зданий также лежит на владельце здания. Если это многоквартирный дом, виновником может быть управляющая компания или ТСЖ, которые обязаны регулярно очищать крыши от снега и наледи. Об этом говорится в пункте 7 Правил содержания общего имущества в многоквартирных домах, утверждённых Постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.2006.

Антон Палюлин подчёркивает, что важно задокументировать происшествие. Сделайте фотографии повреждений автомобиля и места происшествия, а также соберите свидетельства очевидцев. Эти материалы пригодятся при обращении в страховую компанию или суд.

Если у автовладельца есть страховка КАСКО, он может обратиться в свою страховую компанию для возмещения ущерба. Однако важно внимательно изучить условия полиса, поскольку не все виды страхования покрывают подобные случаи.

Уточнения

Ущерб в гражданском праве — невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущенного должником.



