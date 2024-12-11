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Какие новые тарифы на эвакуацию и штрафстоянки ждут московских водителей с 1 января

1:51
Авто

С 1 января следующего года в Москве изменятся тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей и их хранение на штрафстоянках. По информации, опубликованной столичным дептрансом, новые цены всё равно останутся ниже фактических затрат города на эти услуги.

эвакуатор цодд
Фото: openverse by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
эвакуатор цодд

Так, перемещение легковых автомобилей мощностью до 80 л. с. обойдётся в 7 200 рублей (вместо прежних 6 520 рублей). Для автомобилей мощностью до 250 л. с. стоимость вырастет с 9 970 до 10 900 рублей, а для машин с двигателем мощностью свыше 250 л. с. — с 11 197 до 11 845 рублей.

Эвакуация грузовых автомобилей с максимальной разрешенной массой более 4 тонн и негабаритных транспортных средств станет дороже: 67 728 рублей вместо нынешних 64 021 рублей. Однако для автовладельцев, которые оплатят эвакуацию и хранение до момента получения автомобиля, сохранится скидка в 25% , предусмотренная законодательством.

Первые сутки хранения транспортного средства на спецстоянке останутся бесплатными. Но далее тарифы немного увеличатся: за мотоциклы и мопеды придётся платить 1 150 рублей в день (плюс 110 рублей), за легковые машины и грузовики массой до 3,5 тонны — 2 100 рублей (плюс 170 рублей), а за тяжёлые грузовики и автобусы — 2 893 рубля (плюс 158 рублей) в день.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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