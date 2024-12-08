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Lada Vesta NG радует новым ярким цветом

0:57
Авто

В палитре тольяттинских Lada Vesta NG появился новый яркий цвет.

автозавод
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автозавод

В социальных сетях была опубликована фотография седана в насыщенном синем оттенке, сделанная на конвейере АвтоВАЗа.

Как сообщает iXBT, после переноса производства Lada Vesta NG из Ижевска в Тольятти автомобили не окрашивались в яркие цвета: сначала в палитре преобладали белый и черный, а затем добавились коричневый, серый и серебристый. По словам инсайдеров, новый цвет относится к металликам и называется "Балтика".

До рестайлинга у Lada Vesta был аналогичный синий оттенок под названием "Дайвинг", а в октябре Lada Granta также получила свой металлик, который называется "Капитан".

Источники предполагают, что обычно новые цвета сначала появляются у "Гранты", что позволяет наладить процессы на примере бюджетной модели.

Уточнения

Инсайдер (англ. insider) — член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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