Секонд-хенд из Японии — автовладельцы делают выбор в пользу качества

Россияне начали активно скупать японские автомобили с пробегом.
Старые японские машины оказываются качественнее и надежнее современных китайских моделей. Поставки автомобилей с правым рулем продолжают расти, а наибольшим спросом пользуются старые Toyota Corolla, как сообщает издание "Свободная пресса".
Согласно статистике, продажи праворульных японских автомобилей увеличились на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 27% возросли продажи запчастей к ним. В продаже сейчас можно найти японские автомобили возрастом 4-5 лет, а также более старые модели.
На сегодняшний день вполне приличную машину из Японии можно приобрести за 1,3-1,5 млн рублей. Среди популярных моделей пользуются спросом Mitsubishi Lancer Cedia (CS2A) и Nissan Note (Е12). Также можно поискать подержанные Mitsubishi и Nissan в пределах 1 млн рублей.
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