Собака пробежала более 6 километров, чтобы оповестить о ДТП

Животные обладают инстинктами, которые нам, людям, никогда не удастся в полной мере понять.
Зачастую они ведут себя необычно перед надвигающимися стихийными бедствиями, иногда даже за несколько часов до их возникновения.
Наши питомцы не только предчувствуют приближение опасности, но и понимают, когда она уже рядом.
Как сообщает The Drive, один из недавних случаев, произошедший в штате Орегон (США) иллюстрирует это: собака прошла более 6 километров обратно к семейному кемпингу. Это не вызывало бы беспокойства, если бы она не была со своим хозяином и тремя другими собаками, которые отправились в поездку на машине. Когда хозяин не вернулся в лагерь в тот день, стало очевидно, что что-то пошло не так.
Оказалось, что владелец авто съехал с дороги и сорвался в овраг, но, к счастью, он не получил внутренних повреждений и переломов. Выбрался из авто и переночевал в лесу в окружении своих питомцев, пока четвертая искала помощь для своего хозяина. Две из трёх собак, найденных на месте происшествия, получили травмы.
Инсти́нкт — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия.
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