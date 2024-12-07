Собака пробежала более 6 километров, чтобы оповестить о ДТП

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Животные обладают инстинктами, которые нам, людям, никогда не удастся в полной мере понять.

Фото: flickr.com by Ludovic Bertron, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в машине на переднем сиденье

Зачастую они ведут себя необычно перед надвигающимися стихийными бедствиями, иногда даже за несколько часов до их возникновения.

Наши питомцы не только предчувствуют приближение опасности, но и понимают, когда она уже рядом.

Как сообщает The Drive, один из недавних случаев, произошедший в штате Орегон (США) иллюстрирует это: собака прошла более 6 километров обратно к семейному кемпингу. Это не вызывало бы беспокойства, если бы она не была со своим хозяином и тремя другими собаками, которые отправились в поездку на машине. Когда хозяин не вернулся в лагерь в тот день, стало очевидно, что что-то пошло не так.

Оказалось, что владелец авто съехал с дороги и сорвался в овраг, но, к счастью, он не получил внутренних повреждений и переломов. Выбрался из авто и переночевал в лесу в окружении своих питомцев, пока четвертая искала помощь для своего хозяина. Две из трёх собак, найденных на месте происшествия, получили травмы.

Уточнения

Инсти́нкт — совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия.

