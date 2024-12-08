Техническое обслуживание иномарок — определяем лидеров по затратам

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Чтобы поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии, необходимо периодически проводить его техобслуживание. Однако затраты на такие услуги могут значительно варьироваться в зависимости от марки автомобиля.

Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ автосервис

В ежегодном опросе 2023 года, проведённом Consumer Reports, участникам предложили указать общую сумму расходов на техническое обслуживание за первые пять и за десять лет эксплуатации автомобиля, передает Quartz.

Результаты показали, что немецкие бренды чаще всего требуют больших затрат на обслуживание.

Toyota выделяется среди марок с низкими затратами на техобслуживание: средние расходы составили 1125 долларов за первые пять лет, с общими затратами за десятилетие в 4900 долларов.

Наименьшие расходы на обслуживание были у Tesla: всего 580 долларов за первые пять лет и 4035 долларов за 10 лет.

BMW находится на пятом месте: со средними затратами 1700 долларов за первые пять лет и 9500 долларов за десятилетие. Также Ford занял пятую позицию по расходам: 1100 долларов за первые пять лет и 5400 долларов за 10 лет в целом.

Audi занимает четвёртую строчку с расходами в среднем 1900 долларов за первые пять лет и 9890 долларов за 10 лет.

Третье место у Mercedes-Benz — 2850 долларов за первые пять лет и 10 525 долларов за десять лет.

Porsche находится на втором месте с расходами в среднем 4000 долларов за первые пять лет и 14 090 долларов за десятилетие.

Самые высокие расходы на техническое обслуживание наблюдаются у Land Rover: 4250 долларов за первые пять лет и 19 250 долларов за 10 лет.

Уточнения

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