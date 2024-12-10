Новые условия автопрограммы: кто может купить машину со скидкой

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В 2017 году в России стартовала государственная программа "Первый автомобиль", которая помогает гражданам сэкономить на покупке новой машины, а также поддерживает отечественных автопроизводителей. Эта льгота доступна для определенной категории граждан, приобретающих автомобиль в кредит.

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Размер скидки зависит от региона и типа транспортного средства. Для жителей Дальнего Востока она составляет 25%, для остальных регионов — 20%. На электромобили предусмотрена повышенная скидка в 35%. Максимальная сумма экономии достигает 925 тысяч рублей. В 2023 году программу продлили до 2026 года, что позволяет большему числу россиян воспользоваться этой возможностью.

Узнать точные условия можно у официальных дилеров в вашем городе, однако важно учитывать, что не все регионы участвуют в программе из-за отсутствия соответствующих финансовых организаций. Льгота доступна следующим категориям граждан: сотрудникам медицинских и образовательных учреждений, участникам СВО, мобилизованным, контрактным военнослужащим и сотрудникам муниципальных организаций.

Программа распространяется на автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей, которые были собраны не ранее 2023 года. Срок кредита может составлять до 7 лет, но на практике банки чаще предлагают оформление на три года. Среди моделей, участвующих в программе, числятся автомобили Lada, ГАЗель, УАЗ, Haval Jolion, а также электромобили Evolute.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



