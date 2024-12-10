Оптимальное давление в шинах зимой: что важно знать каждому водителю

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Зимой эксплуатация автомобиля значительно усложняется из-за изменений погодных условий, и это напрямую влияет на давление в шинах. Представитель ГАИ рассказал, как поддерживать оптимальное давление в зимний период, чтобы избежать ДТП и других неприятностей.

Фото: Mos.ru by Е. Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Снег

При замене резины колеса обычно накачиваются в условиях теплого помещения. Однако, как только автомобиль оказывается на улице, газ внутри шин начинает сжиматься из-за низких температур. Например, при рекомендованном давлении в 2,2 атмосферы каждый морозный спад на 7 градусов снижает давление примерно на 0,12 атмосферы. Это значит, что при сильных морозах давление в шинах может упасть до 1,8-2,0 атмосферы.

Производители автомобилей указывают точные рекомендации по давлению в шинах в руководстве по эксплуатации и на внутренней стороне водительской двери. Если шины недокачаны, это приводит к потере управляемости, увеличению расхода топлива и неравномерному износу резины. Чтобы предотвратить эти проблемы, рекомендуется регулярно проверять давление в уже остывших шинах и при необходимости подкачивать их до нужного уровня.

Простое соблюдение этого правила не только снижает риски аварий, но и помогает продлить срок службы покрышек, а также сократить расходы на топливо.

Уточнения

Давле́ние на поверхность — интенсивная физическая величина, численно равная силе, действующей на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности.

