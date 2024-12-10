Ошибка большинства водителей зимой: чем опасен отказ от прогрева мотора

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Современные производители автомобилей утверждают, что прогрев двигателя перед поездкой не требуется, даже в холодное время года. Но действительно ли это так? Как отмечает инженер-двигателист, мнение о ненужности прогрева мотора ошибочно. Чтобы разобраться, почему прогрев необходим, важно понять технические аспекты работы двигателя.

Фото: Wikimedia Commons by Ruben de Rijcke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выхлопные газы

Основой стабильной работы любого двигателя внутреннего сгорания является масло, которое смазывает детали и способствует их охлаждению. Если уровень смазки падает до критического, двигатель подвергается серьезной нагрузке, что приводит к быстрому износу и даже поломке. Когда автомобиль долгое время стоит без движения, масло стекает в картер и смазочная пленка на деталях исчезает. При холодном запуске мотор испытывает повышенную нагрузку, а если сразу начинать движение, это может привести к повреждению цилиндров и вкладышей.

Чтобы масло успело распределиться по системе и обеспечить нормальную работу всех компонентов двигателя, нужно подождать 3-5 минут после запуска. Зимой, из-за того что масло густеет на морозе, этот процесс занимает больше времени — обычно 5-10 минут. Это позволяет смазке нагреться до рабочей температуры и эффективно выполнять свои функции.

Почему же тогда автопроизводители утверждают обратное? Все дело в коммерческой выгоде. Призыв отказаться от прогрева способствует увеличению износа двигателей, что вынуждает автовладельцев чаще обращаться в сервисные центры. На самом деле производители автомобилей зарабатывают не только на продажах машин, но и на их обслуживании и продаже запчастей. Гарантия обычно покрывает до 100-150 тысяч километров пробега, а серьезные проблемы с двигателем чаще всего возникают уже после окончания этого срока, вынуждая владельцев тратить деньги на ремонт, зачастую в официальных сервисах.

Таким образом, отказ от прогрева — это стратегия, которая приносит дополнительный доход автомобильным брендам, но может стать серьезной проблемой для владельцев машин в будущем.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



