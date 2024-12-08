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Эти 6 вещей в авто могут стать причиной лишних проверок

2:50
Авто

Полицейские, как и все люди, подвержены эмоциям, и даже при строгом следовании инструкции, которая требует сохранять спокойствие, есть вещи, способные вызвать их раздражение. Помимо очевидных нарушений ПДД, некоторые элементы в автомобилях могут буквально выбивать сотрудников из равновесия. Инспектор ГИБДД в беседе с порталом NJCar рассказал, что именно в машине может стать причиной недовольства.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

Даже если водитель действует в рамках закона, мелочи, на которые обращают внимание инспекторы, могут привести к проблемам. Вот список вещей, которые, хоть и не запрещены, способны серьезно испортить настроение сотруднику ДПС.

Камера или смартфон:

Видеорегистратор на лобовом стекле или телефон, снимающий общение с инспектором, часто становятся триггерами для полицейских. Само наличие устройства записи способно изменить тон общения. Многие инспекторы становятся чрезмерно строгими, дотошно проверяют документы и стараются вести себя безупречно. Но в некоторых случаях это может выглядеть как показное спокойствие, за которым скрывается раздражение.

Громкий тюнинг:

Массивный спойлер или громкий выхлоп (выше допустимых 96 децибел) почти всегда вызывает у инспектора ассоциации с агрессивной манерой вождения. По опыту сотрудники знают, что такие водители часто имеют нарушения в прошлом. Поэтому машина с таким тюнингом привлекает более пристальное внимание, включая проверку на наличие неоплаченных штрафов.

Провокационные стикеры:

Декоративные наклейки на авто могут быть яркими и забавными, но инспекторы реагируют на них не всегда положительно. Если надписи вроде "Спасибо деду за Победу" обычно не вызывают проблем, то фразы "Я выпил, а ты?" или "Пью пиво, живу красиво" провоцируют инспектора на дополнительные вопросы. Такие детали воспринимаются как демонстрация безответственного отношения водителя к правилам и обществу.

Яркие рисунки на кузове:

Креативный аэрографический рисунок на машине тоже может вызвать неоднозначную реакцию. Хотя формально это не нарушение, некоторые инспекторы считают яркий дизайн излишне вызывающим и используют его как повод для общения с водителем.

Избыточный декор в салоне:

Личное пространство автомобиля редко становится предметом обсуждения, но, если салон перегружен элементами декора, это может вызвать вопросы. Например, плюшевые игрушки на лобовом стекле отвлекают водителя и затрудняют обзор. В подобных случаях инспекторы нередко проводят с водителем разъяснительные беседы.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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