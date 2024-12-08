Болгарин стал владельцем редчайшего Mercedes-AMG One за 2,5 млн евро

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Официальный представитель Mercedes в Болгарии, компания Silver Star, представила уникальный гиперкар Mercedes-AMG One. Этот автомобиль является одним из 275 выпущенных в мире и был приобретен болгарским клиентом, имя которого не разглашается. Сообщается, что покупка совершена с инвестиционной целью, а стоимость модели составляет 2,5 миллиона евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Basterfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mercedes-AMG One at the 2022 Goodwood Festival of Speed

Mercedes-AMG One — это гибридный суперкар с мощностью 1049 л. с., демонстрирующий возможности интеграции двигателя болида Формулы-1 2016 года в дорожный автомобиль. Он оснащен 1,6-литровым V6 двигателем с одним турбокомпрессором, где турбина разделена между впуском и выпуском, что позволяет 120-сильному электромотору ускорять подачу давления до того, как выхлопные газы начнут свою работу, эффективно устраняя турбояму.

Двигатель внутреннего сгорания мощностью 566 л. с. сочетается с 161-сильным электромотором, приводящим в движение заднюю ось. Каждое переднее колесо оснащено дополнительным электромотором мощностью 161 л. с. Автомобиль построен на прочном и легком карбоновом монококе, аналогичном используемому в Формуле-1, что обеспечивает высокую жесткость и малый вес конструкции.

Новая 7-ступенчатая автоматизированная ручная трансмиссия с 4-дисковым гоночным карбоновым сцеплением идеально сочетается с высокопроизводительным гибридом. Двигатель способен развивать до 11 000 об/мин, позволяя автомобилю достигать максимальной скорости 352 км/ч.

Дизайн AMG One отражает наследие Формулы-1: воздушный забор на крыше плавно переходит в вертикальный "плавник акулы", а выхлопная система с одним крупным и двумя малыми отверстиями подчеркивает спортивный характер. Каждая деталь, включая аэродинамические элементы, служит для оптимизации производительности автомобиля.

Интерьер сочетает в себе элементы комфорта и спортивные атрибуты. Автомобиль оснащен круиз-контролем (названным "pit limiter" на руле) и сенсорным экраном с функциями информационно-развлекательной системы и измерения времени круга. Руль оснащен светодиодной индикацией для подсказки переключения передач, а также кнопками управления дальним светом, системой DRS и усилением EPAS.

Каждый экземпляр AMG One собирается вручную на заводе AMG в Ковентри. Производственный процесс сравнивают с созданием роскошных часов, где каждый элемент тщательно проверяется.

Уточнения

Mercedes-AMG ONE (R50) — двухместный гиперкар от подразделения Mercedes-AMG, входящего в состав немецкого автомобилестроительного концерна Mercedes-Benz Group.

